"La Ivermectina, hasta hoy, no sirve contra la covid-19”, dijo Pablo Yedlin

El senador Pablo Yedlin afirmó otra vez que la Ivermectina, un medicamento aplicado en veterinaria y que forma parte de proyectos de investigación, “hasta hoy no sirve contra la covid19”.

“No lo previene, no es vacuna, no tiene nada que ver con el antiviral de Pfizer (parece prometedor), no está libre de riesgo”, expresó en su cuenta de la red social Twitter.

El parlamentario oficialista por Tucumán realizó esta aclaración ante la difusión en medios porteños sobre el uso de este producto.

En la provincia, la Dirección de Investigación impulsó durante la pandemia protocolos de investigación, bajo la premisa que la Ivermectina a nivel in-vitro en laboratorio “era efectiva como antiviral”.

Inclusive, en el Ministerio de Salud provincial indicaron a mediados del año pasado que se desarrollaban “distintos protocolos, aplicados al personal inicialmente, y vimos su efectividad”.