Naranjitas, talento tucumano en crecimiento

En Casa Pumas estuvieron las cuatro juveniles tucumanas convocadas a la preselección nacional de las Yaguaretés: Constanza Entable (Alberdi Rugby), Florencia Marin (Monteros Voley), Lourdes Cabrera y Priscila Figueroa (ambas de Alberdi Rugby). Hoy será el último día de la concentración, que tiene como objetivo preparar al plantel que representará a Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

FÚTBOL

“Juanfer” Quintero quedó libre

El colombiano finalmente se desvinculó de Shenzen de China y se prevé que, luego de participar del amistoso de su selección frente a Honduras (el domingo), viajará hacia Argentina para firmar el vínculo que lo unirá nuevamente a River.

No habrá clásico madrileño en la final

Una ráfaga de goles de Athletic Bilbao dejó sin argentinos la final de la Supercopa española. Unai Simón (en contra) había puesto en ventaja a Atlético de Madrid, pero Yeray Álvarez y Nico Williams sentenciaron el 2-1 final. En el equipo de Diego Simeone fue titular Ángel Correa, mientras que Rodrigo De Paul ingresó en el complemento. El domingo Real Madrid y Athletic decidirán el campeón, desde las 16.

La “Scaloneta” jugaría sin Messi

Lionel Scaloni evalúa no convocar a Lionel Messi para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (Chile y Colombia). Según allegados al cuerpo técnico, el jugador será el que tenga la última palabra. Eso sí, en caso de viajar, no es seguro que sume minutos. Es que tras superar la covid-19, la idea del cuerpo técnico del seleccionado y Mauricio Pocchettino es que “Leo” descanse. En su Instagram el jugador se refirió a la enfermedad: “me llevó más tiempo del que pensaba, pero ya casi me recuperé”.

TENIS

Mientras espera, se entrena

Pese a que aún no está definido si podrá participar o no del Abierto de Australia, Novak Djokovic continúa entrenándose en Melbourne. La organización del torneo lo incluyó en el sorteo del cuadro principal, aunque la última palabra la tendrán las autoridades de Australia, que todavía evalúan la posibilidad de deportarlo del país. “Todos seguimos las reglas y nos vacunamos, él prefirió seguir su camino y dejar en ridículo a los demás”, aseguró Stéfanos Tsitsipas, número tres del mundo.