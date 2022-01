Notas de voz globales en Whatsapp, la llegada del Hi-Fi a Spotify y las últimas novedades tecnológicas

Remasterización de imágenes

De un tiempo a esta parte las aplicaciones para mejorar la calidad de las fotografías se han vuelto un éxito. A través de distintas inteligencias artificiales (IA), empresas de todo el mundo han iniciado una carrera por lograr la mejor interfaz. A este colectivo se ha subido Samsung, que con su nueva actualización permite a todos los dispositivos con Android 12 con UI 4.0 “remasterizar” sus imágenes. Se trata de una nueva función que ya había sido probada en otros móviles lanzados en 2021 y que ahora se extiende a todos los celulares con la más novedosa versión de Android.

Hacerlo es muy fácil: en la galería, tenés que seleccionar la foto que deseás mejorar y hacer clic en los tres puntos que figuran en el borde inferior derecho. Allí se desplegará un menú de opciones; apretá la opción “remasterizar imagen”. Inmediatamente iniciará un escaneo de la fotografía y la IA reconstruirá los pixeles de la imagen para brindarle mayor nitidez. Vas a saber que la foto se está procesando porque una serie de cuadrados aparecerán en la parte central de la pantalla. Una vez finalizado el proceso, podrás ver una línea vertical que separa el antes y el después de la imagen; la línea se mueve e incluso podrás acercar la fotografía para visualizar las diferencias de nitidez. Si estás de acuerdo con los cambios, deberás hacer clic en “guardar”, para que la foto se actualice a la nueva versión. Esta opción sirve con fotos de baja resolución (quizá tomadas con el dispositivo), descargadas de internet o imágenes analógicas que han sido digitalizadas.

Google busca integrarse

Según anunciaron en el CES 2022, el evento anual más importante de tecnología, Google está trabajando para mejorar su integración con los sistemas de Windows y Android; en la conferencia, anunciaron una serie de novedades para lograr que los usuarios de estos sistemas puedan configurar, conectarse y compartir con Google sus equipos sin problema. La idea es ampliar las herramientas de sus servicios Fast Pair y Chromecast a más productos, y también mejorar la funcionalidad del intercambio de datos entre teléfonos Android y computadoras portátiles. Esta es, de hecho, la primera ocasión en que Google se acerca a otras plataformas (Android es de su cartera): actualmente, están trabajando con Acer, HP e Intel para que Fast Pair pueda funcionar en las PC con Windows; el objetivo es lograr que las computadoras y los celulares puedan sincronizarse rápido, para poder sincronizar mensajes de texto, compartir archivos y configurar accesorios bluetooth, todo a través de Near Share. Esta función llegará a Windows recién a finales de año.

Lo que especulan los especialistas en tecnología es que Google busca lograr un sistema de compatibilidad similar al que tiene Apple con sus productos y los servicios de AirPlay y AirDrop. Y, de hecho, el primer paso ya está dado. En la última versión de Windows ya se ha empezado a testear apps de Android en el sistema de Microsoft, y de un tiempo a esta parte la aplicación “Tu teléfono” de Windows 10 permite conectar tu smartphone Android a la pc y tener funciones interesantes: responder y realizar llamadas telefónicas desde la pc, visualizar notificaciones del teléfono en la computadora, leer y enviar mensajes y ver las últimas fotos almacenadas en el teléfono desde la pantalla de la pc, para poder copiarlas, moverlas o eliminarlas del movil.

Notas de voz globales

Whatsapp se ha puesto la 10 y en su versión Beta 2.22.3.1, aún en desarrollo, habrá cambios increíbles en lo que respecta a las notas de voz. Hasta ahora, la única manera de escuchar un audio es permaneciendo en el chat de quien lo envió; al salir, el sonido se corta. Bueno, por fin, esos tiempos están quedando atrás: con la nueva actualización, que se espera sea lanzada pronto, Whatsapp permitirá que sus usuarios puedan escuchar notas de voz en cualquier pestaña de la aplicación sin complicaciones. Según muestran las imágenes filtradas por el sitio especializado WaBetaInfo, al salir de un chat, el mensaje de voz seguirá reproduciendose en una nueva interfaz, con una foto del emisor y su nombre en la parte superior de la aplicación (por encima de dónde dice Whatsapp y aparece la lupa para buscar chats).

La actualización incluirá un botón para pausar, reanudar, descartar la nota de voz y también mirar la “barra de proceso”, para ver cuánto del audio ya se ha reproducido y cuánto falta para que el mensaje finalice. Según el sitio, una vez finalizada la versión, se lanzará a los evaluadores beta para que puedan utilizarla e informar sobre problemas en el funcionamiento de la app. Esta actualización es exclusivamente para Android; hace algunos meses ya se viene trabajando una interfaz similar para la versión beta de Whatsapp en iOS.

Spotify habló de la calidad Hi-Fi

Cada vez hay más plataformas que ofrecen servicio de reproducción de música en alta calidad. Spotify, en tanto, empieza a quedar atrasado y en desuso para los amantes del sonido de alta fidelidad. La calidad HI-FI (viene del inglés) es una norma de calidad que identifica a la música que conserva con la mayor precisión los sonidos originales de la música, sin ruidos o distorsión; la plataforma había prometido a sus usuarios mejorar la calidad del sonido para principios del año pasado, pero no pasó. Desde allí, la empresa no volvió a referirse a su promesa fallida, hasta esta semana. En su foro de soporte, anunciaron: “sabemos que el audio de calidad Hi-Fi es importante para ti. Sentimos lo mismo y estamos entusiasmados de ofrecer una experiencia de alta fidelidad de Spotify a los usuarios Premium en el futuro, pero aún no tenemos detalles de tiempo para compartir”. Lo cierto es que la tecnología HI-FI ya se está utilizando con gran éxito (a un costo diferencial) en otras plataformas como Tidal. Y aunque para un simple oyente la diferencia es imperceptible, los artistas tienen en cuenta estos detalles al momento de elegir la mejor plataforma de streaming para compartir su música; y los melómanos se ponen exquisitos para decidir dónde escucharán a sus artistas preferidos. Por el momento, la calidad máxima de reproducción en Spotify es de 320 kbps, aunque puede que tu cuenta esté configurada para escucharla con menor fidelidad. Eso podés comprobarlo en los ajustes de tu cuenta, en el apartado de “calidad de audio”; debés tener tildada la opción de “muy alta”.

Cada vez hay más plataformas que ofrecen servicio de reproducción de música en alta calidad. Spotify, en tanto, empieza a quedar atrasado y en desuso para los amantes del sonido de alta fidelidad. La calidad HI-FI (viene del inglés) es una norma de calidad que identifica a la música que conserva con la mayor precisión los sonidos originales de la música, sin ruidos o distorsión; la plataforma había prometido a sus usuarios mejorar la calidad del sonido para principios del año pasado, pero no pasó. Desde allí, la empresa no volvió a referirse a su promesa fallida, hasta esta semana. En su foro de soporte, anunciaron: “sabemos que el audio de calidad Hi-Fi es importante para ti. Sentimos lo mismo y estamos entusiasmados de ofrecer una experiencia de alta fidelidad de Spotify a los usuarios Premium en el futuro, pero aún no tenemos detalles de tiempo para compartir”. Lo cierto es que la tecnología HI-FI ya se está utilizando con gran éxito (a un costo diferencial) en otras plataformas como Tidal. Y aunque para un simple oyente la diferencia es imperceptible, los artistas tienen en cuenta estos detalles al momento de elegir la mejor plataforma de streaming para compartir su música; y los melómanos se ponen exquisitos para decidir dónde escucharán a sus artistas preferidos. Por el momento, la calidad máxima de reproducción en Spotify es de 320 kbps, aunque puede que tu cuenta esté configurada para escucharla con menor fidelidad. Eso podés comprobarlo en los ajustes de tu cuenta, en el apartado de “calidad de audio”; debés tener tildada la opción de “muy alta”.