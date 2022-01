Cristian Lucchetti ya se sumó a las prácticas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Esta mañana se sumó a las prácticas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy el arquero Cristian Lucchetti.

Lucchetti, de 43 años, se desvinculó recientemente de Atlético Tucumán. Supo defender, antes, los colores de Banfield, Santos Laguna, Boca, Racing.

La forma en que el arquero se fue del club tucumano no fue la mejor.

"No tengan dudas que me voy triste, dolido y decepcionado, pero me gustaría que a los hinchas les quede claro que el único ídolo de Atlético es la camiseta, por encima de cualquier jugador, dirigente o DT", dijo, al enterarse de que ya no iba a seguir defendiendo el arco del decano.

Ahora, con el Lobo, tendrá un nuevo comienzo.