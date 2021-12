El "Laucha" Lucchetti, a los hinchas: “hasta pronto”

Todo tiene un final, también las relaciones entre ídolos e hinchas. Hoy vence el vínculo contractual que une a Cristian Lucchetti con Atlético. Pero evidentemente lo que no vencerá será el cariño mutuo que hay desde ambas partes. El arquero eligió a LG Deportiva para despedirse de los hinchas con una sentida carta que compartimos a continuación:

“Ante las versiones que circularon en los últimos días sobre mi continuidad en el club, y las recientes declaraciones del nuevo entrenador que no coinciden con lo que él me transmitió personalmente, me veo forzado, no siendo mi estilo, a comunicar lo sucedido en la única charla que mantuve con el nuevo DT pos River. Allí él me comunicó de manera rotunda que no iba a tenerme en cuenta en este nuevo proceso. En ningún momento me habló de arrancar todos de cero o de no tener privilegios a la hora de competir, si así hubiese sido, no habría dudado ni un segundo en seguir ligado al club. Además, en esa misma charla me comunicó que les pidió a los directivos traer un arquero más, más allá de la compra de Tomás Marchiori, con quien a mi humilde entender Atlético tiene arquero para 10 años; su mensaje fue contundente y claro cerrando cualquier posibilidad a mi continuidad.

Dado que mi intención siempre fue seguir en el club aportando desde mi lugar como jugador, me parece muy poco ético aceptar un contrato sin tener chance alguna de poder competir y esto los directivos ya lo sabían desde mucho antes. Por eso me parecería una falta de respeto al hincha aceptar un nuevo contrato como jugador, sabiendo que no voy a estar en igualdad de condiciones con mis compañeros; siento que estaría perjudicando a Atlético desde lo económico y es lo último que quiero. Nunca se me pasó por la cabeza seguir jugando en Atlético por un récord personal, mi deseo era seguir jugando porque me siento bien dentro de la cancha, hubiera sido el primero en dar un paso al costado si sentía que no estaba a la altura de las circunstancias.

Eso sí, me hubiera gustado que me lo comunicaran antes del último partido, porque sin dudas es algo que los directivos ya lo habían hablado con el nuevo DT, pero de esa forma me daban la oportunidad de despedirme del hincha de la manera que hubiera correspondido por tantos años compartidos y el cariño mutuo que nació y que va a perdurar a lo largo del tiempo.

No tengan dudas que me voy triste, dolido y decepcionado, pero me gustaría que a los hinchas les quede claro que el único ídolo de Atlético es la camiseta, por encima de cualquier jugador, dirigente o DT.

Me siento con muchas ganas de seguir jugando, por eso aprovecho para contarles que si llego a tener alguna propuesta la analizaré y veré qué hago, para mí es difícil pensarlo así porque tenía casi asumido que me retiraría defendiendo la camiseta de Atlético, un club con el que viví las cosas más lindas de mi carrera.

Se hablaron muchas cosas en todo este tiempo, yo elegí el silencio porque lo sentí así, estaba en una situación en la que una palabra es poco y dos pueden ser muchas y mal interpretadas, necesitaba tiempo para procesar todo lo vivido, fue un golpe muy duro para toda mi familia.

Voy a estar eternamente agradecido por los momentos vividos y compartidos con la gente dentro y fuera de la cancha. Muchos son los buenos recuerdos dentro de la cancha y del club, pero lo más importante son los amigos que me dio esta maravillosa provincia, que hoy los siento parte de mi familia. Los recuerdos de las cosas que vivimos juntos las llevaré siempre en mi corazón, fueron noches hermosas las de Copa, tuvimos tropiezos también en el transcurso de este largo camino, pero siempre salimos adelante gracias al apoyo de todos ustedes. Creo que el único día que me quebré emocionalmente en una cancha fue luego de aquella victoria sobre Junior y cómo no hacerlo si acabábamos de escribir unas de las páginas más gloriosas de la historia de Atlético.

Me duele no haberme despedido como correspondía, creo que en parte tuve la ilusión de que las cosas se podían arreglar luego de la última fecha del torneo, pero no fue así, por eso mi decepción. Pero sepan que me voy con la tranquilidad de haberme manejado con transparencia y respeto desde el primero hasta el último día. Vivimos cosas increíbles, jamás imaginadas, volvimos a Primera, recorrimos Sudamérica, jugamos final de Copa Argentina, jugamos hasta con la camiseta de la Selección en una noche inolvidable… ustedes y nosotros estuvimos ahí e hicimos realidad lo que para muchos era sólo un sueño.

Hoy me toca despedirme de un club que llevo en mi corazón. Pero no tengan dudas que voy a volver, no creo que sea como jugador, pero estoy seguro que volveré a estar ligado con Atlético en algún momento de mi vida.

Gracias eternas por dejarme ser parte de la historia de este maravillo club, por adoptarme como un tucumano más, por el respeto y el cariño que siempre recibió mi familia. Las palabras no alcanzan para poder expresar lo que siento en estos momentos. Hasta pronto”.