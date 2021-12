Azconzábal: "En ningún momento pedí la salida de Lucchetti"

Atlético vive días de definiciones de cara a la temporada 2022. Tras los rumores de una mala relación entre Juan Manuel Azconzábal y Cristian Lucchetti, el director técnico rompió el silencio y habló de su relación con el jugador.

"Las cuestiones institucionales no soy de hacerlas públicas, todo trasciende, converse con Cristian (Lucchetti) y otros muchachos, me pareció oportuno, soy agradecido a él, Acosta, Menéndez, me ayudaron mucho", afirmó en diálogo con El Deportivo de LV12.

Y añadió: "no le puedo garantizar la titularidad. Un equipo que recibió 66 goles en un año y alternó permanentemente tiene que tener una competencia elevada en todas las posiciones y reforzar todos los puestos", indicó.

El DT sostuvo además que no es lo mismo "jugador de la trayectoria de Cristian" que un jugador que tiene "la obligación de competir". "Somos grandes, no puedo estar aclarando sobre un comentario o no, no tengo problema en repetir los dichos y ser claro, en ningún momento solicité o pedí la salida de Lucchetti, sí que tiene que pelear por un lugar".

"Quizás no resulte simpático, pero sentí que era mi obligación aclararles a algunos muchachos que tuve la posibilidad de dirigir cuál era la situación, prioridad no puedo garantizar, en el día a día se vera quien está mejor", agregó.

Azconzábal agradeció a todo el equipo. "Soy un agradecido de Cristian y los otros muchachos, no es lo mismo su momento como el de Marchiori por una cuestión contemporánea, yo no elijo los tiempos, es la realidad, tiene todo el derecho de elegir y compartir o no decisiones", indicó.

Volver a ser competitivos

Por otra parte, el DT sostuvo que su objetivo es que el club de 25 de Mayo y Chile vuelva a ser "competitivo". "La idea es que el equipo encuentre la posibilidad dentro del plantel de competir, de que los jugadores que sigan que sean jóvenes o veteranos estén en el nivel más importante", explicó.

"Necesitamos que los jugadores estén en su máxima expresión. Tengo claro que a veces uno tiene expectativas y después la realidad te marca otro camino en cuanto a la elección de jugadores en un mercado de fútbol argentino depreciado", remarcó.