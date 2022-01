Horóscopo Chino: conocé las predicciones de Ludovica Squirru para el 2022

La astróloga Ludovica Squirru participó del programa Mañanas Públicas que conducen Gabriel Corrado y Mariela Fernández. Allí explicó algunas curiosidades sobre el año del Tigre de Agua que comienza en febrero en el horóscopo chino, y qué dicen los astros al respecto.

“El tigre trae un año de cambios sistémicos, nos va a dar vuelta la historia de la humanidad. Los chinos, cada 60 años, presagian cambios sistémicos en el planeta, es decir, que cambia absolutamente todo desde la geopolítica, las costumbres sociales como ahora con nuevas pandemias, enfermedades. Es lo que pasó en 2020 que fue el año de la rata de metal”, dijo. “No hay plata, en el año del tigre se acaba un sistema económico en el mundo. Cambien la cabeza. Muevan la plata con nuevas inversiones, proyectos”, explicó.

Predicciones para el año del Tigre de Agua que comienza el 1 de febrero de 2022:

La Rata. “El 2020 fue su año. Estas poniéndote en contacto con todo un orden. El tigre te invita a salir de todo este mundo con mucha más flexibilidad: nuevos viajes, trabajos y posibilidades de no tanta rutina y empezar algo en otro lugar. Hay como unas ganas de la rata de salir de lo cotidiano en busca de nuevos horizontes y, quizás, cuidar mucho más, preservar más la familia, la salud holística en la familia ya sea haciendo constelaciones familiares, todo lo que vos sientas que hace falta apuntalar porque el tigre va a ayudar a todos los animales que son valientes que quieren romper con lo atávico con lo que están hartos, es un envión el tigre, más allá del signo que seas”.

Búfalos. “Están en su año, para los chinos el año propio es el peor de tu vida, porque es cuando pagas karma. Si no haces los deberes que significa dejar en orden todo: si estás peleado con alguien, amigate; si tenés deudas, pagalas. Con trueque porque esa energía esta buenísima. Los búfalos que hicieron los deberes, van a tener un año que no van a dar más, se les va a dar vuelta a la vida porque el tigre lo marea, lo saca de la rutina, van a hacer cosas que nunca se imaginó: van a tener romances inesperados, como son fuertes lo van a resistir. Pero no es un año fácil”.

Tigre. “Pagás peaje kármico en tu año. Los tigres son desapegados, no son interesados, es la liviandad del ser, está bien que sean así. ¿Vieron la película La Vida de Pi? De un chico que naufragaba y queda solo con un tigre en una balsa. Lo que le pasó al chico en esa película es el peligro que vamos a enfrentar con ese tigre, todo el año. Vamos a tener que saber llevar todas las situaciones imprevisibles límites que no estaban escritas, como el chico que de noche se tenía que tirar para que el tigre no lo comiera, buscarle peces para que no lo coma el tigre. Esa película inspiro mi libro. Como metáfora para mí ese va a ser el año del tigre para todos nosotros, va a ser un gran naufragio. Las desgracias que están pasando nos van a igualar a todos. No es un año fácil si no te preparas: viene un oleaje de derretimiento de polos, iceberg y la naturaleza va a mandar en el año del tigre”.

Conejo. “La va pasar bárbaro, es puro placer, placer. Son lo más vívidamente frívolos y necesarios. Hay que rodearse de ellos, el tigre lo quiere al conejo y lo va a ayudar en todo lo que quiera hacer. El conejo la pasa bomba”.

Dragón. “Para los chinos es el rey del cielo, es el que rige todo el universo y el tigre es el rey de la tierra. Va a haber un idilio va a ser el mejor año casi de la vida del dragón, vuelven a renacer. El tigre le va a decir ven y vamos juntos como la película El Tigre y El Dragón. Será un año excepcional para que estén a pleno”.

Serpiente. “Ser serpiente es un piropo en oriente. Son lindas, sexys, atractivas, inteligentes muy intuitivas. Como es muy precavida y le gusta anticiparse a las cosas no le gusta que le cambien los planes que la desestabilicen que venga alguien y le dé vuelta a la casa la vida van a tener que navegar en estos en estas inmensidades haciendo mucho ejercicio interno: yoga, taichí para no desbalancearse. Si logras eso, va a ser un buen año”.

Caballo. “Son locos y sexys son los eternos Peter Pan del Horóscopo Chino. Odian envejecer. Son apasionados. Se llevan divino con el Tigre y les va a ir bárbaro. Van a tener un trote al principio, después un galope por praderas nuevas con nuevos proyectos, utopías, aumentos de salario, va a ser un año memorable. Son muy creativos y originales”.

Cabra. “Como la serpiente necesita protección, techo vestimenta y comida. No puede salir liviano de equipaje al mundo. Va a pasar un poco de zozobra. Tienen que preservar este año todo lo que puedan de su vida familiar y afectiva. Ellos sufren mucho si no están muy apoyados en todo lo que tienen que ver con la familia. Pueden tener golpes de suerte, salir de gira pero su año será el 2023”.

Mono. “El mono es opuesto complementario del Tigre, puede ser el peor o mejor año del mono porque en la leyenda china, el mono se burla un poco del tigre. Van a tener que negociar, debe ser más diplomático, va a tener que ver por dónde le entra al tigre. El tigre deja al mono como fuera de foco, el mono va a estar más creativo, más original, con cambios, con viajes. Un buen año”.

Gallo. “Va a estar un poco desamparado porque todos los signos que son muy esquemáticos van a tener problemas con el Tigre. El gallo debe tomar técnicas preventivas de autoayuda por si se viene un tigre encima. Van a producir cosas nuevas en la familia, son bien productivos en la familia. Necesitan límites y el tigre esta para eso”.

Perro. “Se lleva divino con el Tigre, va a empezar nuevos proyectos, va a crecer económicamente, va a tener ganas de vivir, de viajar”.

Chancho. “Secretamente tiene un romance con el Tigre. Le divierte la locura del tigre. Los primeros seis meses va a estar medio desconcertado y después va a agarrar de viaje al safari y se va a transformar en jabalí. Se va a defender mucho de todos los imprevistos que trae el tigre”.

Cómo saber de qué signo del horóscopo chino sos:

Rata: personas nacidas en 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

Búfalo: personas nacidas en 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009 y 2021.

Tigre: personas nacidas en 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y los que nacerán en 2022.

Conejo: personas nacidas en 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Dragón: personas nacidas en 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

Serpiente: personas nacidas en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.

Caballo: personas nacidas en 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Cabra: personas nacidas en 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Mono: personas nacidas en 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Gallo: personas nacidas en 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Perro: personas nacidas en 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Chancho: personas nacidas en 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

