Alberto Fernández: "el FMI intenta imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo"

El presidente Alberto Fernández dijo esta tarde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) intenta imponer un programa que su Gobierno no aceptará.

En declaraciones a AM750 y al referirse a las tratativas encaradas con el organismo multilateral de crédito, el Presidente reconoció: el FMI "intenta imponernos un programa y ahí no estamos de acuerdo".

"Todo el mundo sabe que la Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago. Seriamente, nadie piensa en el mundo que Argentina puede pagar U$S 19.000 millones entre capital e intereses. Con lo cual es necesario seguir hablando y tratando de encontrar una solución con el Fondo", evaluó.

Además Fernández destacó que a lo largo del 2021 se logró "un alto crecimiento", de "más de diez puntos", que superó lo que se había caído durante la pandemia de coronavirus.

"Además del crédito incalificable, sobrevino una pandemia. No se le puede exigir a la Argentina más de lo que puede dar. La verdadera discusión es cómo debe ser el programa, si es como proponemos, con crecimiento de la economía para afrontar los pagos; o es volver a las recetas eternas donde piden ajuste, achicar la economía, importar menos y que los dólares queden para pagar", afirmó.

"Buscamos un acuerdo que permita crecer y ordenar la economía, estamos en ese proceso, logramos que en 2021 haya un alto crecimiento, más de 10 puntos, todo lo que nos caímos en la pandemia y un poco más", insistió.

Asimismo, aseguró que si bien el FMI le "pide" un programa, "la verdad, lo que quiere es imponernos un programa". "No estamos de acuerdo y seguimos del mejor modo, con la mejor vocación de encontrar una salida que a la Argentina le convenga", subrayó.

El jefe de Estado volvió a reiterar que la Argentina no puede pagar el acuerdo firmado por el expresidente Mauricio Macri por un monto de U$S 44.000 millones, algo que implicaría que este año se deba afrontar un pago de U$S 19.000 millones entre capital e intereses.

"Nosotros insistimos en que el Fondo tiene una cuota de responsabilidad en lo que pasó", advirtió.

Recordó que en el 2019 se reunió -todavía como candidato a presidente- con Alejandro Werner, negociador del FMI, a quien le explicó "cómo estaban fugando las divisas que le daban a la Argentina".

"Eso fue público porque hicimos un comunicado público. Aún así le dieron U$S 5.000 millones más. Está claro que el Fondo tiene una responsabilidad clara", reiteró.