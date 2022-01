Pfizer tendrá en marzo una vacuna anticovid enfocada en la variante Ómicron

El laboratorio Pfizer anunció hoy que empezó con la producción de la vacuna contra la variante Ómicron de coronavirus y que estaría disponible a partir de marzo.

El director ejecutivo de la compañía, Alberto Bourla, adelantó la fabricación de esta nueva dosis: "no sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará, ni cómo, pero estaremos listos. Esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si recibió la tercera dosis", detalló Bourla.

“La esperanza es que logremos algo que tenga una protección mucho, mucho mejor, particularmente contra las infecciones, porque la protección contra las hospitalizaciones y las enfermedades graves es razonable en este momento con la vacuna actual, siempre que tengas... la tercera dosis", dijo en declaraciones a CNBC.

Asimismo, agregó que "esta vacuna estará lista en marzo. No sé si lo necesitaremos, no sé si se usará y cómo, pero estará listo".

“De hecho, ya comenzamos a fabricar algunas de estas cantidades en riesgo, por lo que si se necesita esa vacuna, la tendremos de inmediato porque hay muchos gobernadores a los que les gustaría verla de inmediato”, sentenció.