Vuelve el “Tanque” Silva a los 41 años

Tras cumplir su sanción de dos años de suspensión por doping positivo, Santiago Silva volverá a jugar de manera profesional. A sus 41 años, el goleador que pasó por Boca, Velez, Argentinos y Banfield, entre otros, se incorporará a Aldosivi, a pedido del DT Martín Palermo. El “Tanque” firmo hasta diciembre de este año.

Preocupación en River

Los testeos rápidos realizados ayer en el Monumental arrojaron varios casos positivos, por lo que hoy se realizarán hisopados para tener mayor certeza. Quienes den negativo podrán unirse a la delegación que partirá hacia Neuquén para dar inicio a la pretemporada en San Martín de los Andes. Allí se entrenarán hasta el martes 18. En cuanto a las incorporaciones, estaba previsto que Tomas Pochettino, Leandro González Pirez y Emanuel Mammana firmaran sus vínculos entre ayer y hoy. Juan Fernando Quintero, por su parte, lo haría en los próximos días. Por el contrario, Fabricio Bustos le dijo que no al “Millonario” para quedarse en Independiente y poder marcharse en junio con el pase en su poder, algo que no cayó bien en el “Rojo”: evalúan que no juegue más hasta la finalización de su contrato.

Preocupación en River por los contagios dentro del plantel.

“Pulguita” firma su vuelta a Colón

Luego de despedirse de sus compañeros en Gimnasia, Luis Miguel Rodríguez firmará hoy su contrato de dos años con Colón, club con el que fue campeón de la Copa de la Liga Profesional en 2021. “Pulguita” se pondrá bajo las órdenes del nuevo DT, Julio Falcioni, para jugar el torneo local y la Copa Libertadores.

Sin Messi y Di María, PSG rescató un empate

Con Mauro Icardi como titular, pero sin Lionel Messi ni Angel Di María, PSG igualó 1-1 en su visita a Lyon, por la fecha 20 de la Liga de Francia. El local mereció mejor suerte, pero las malas definiciones y las tapadas de Keylor Navas mantuvieron al equipo de Mauricio Pochettino en partido. Se estima que Messi, ausente por consejo médico tras recuperarse del covid, estaría disponible para el próximo choque liga, ante Brestois.

Leeds, eliminado de la FA Cup

Con un gol de Manuel Lanzini (lleva tres en lo que va del año), West Ham derrotó 2-0 al Leeds de Marcelo Bielsa y lo dejó fuera del torneo en tercera ronda. También avanzaron Liverpool (goleó 4-1 a Shrewsbury Town) y Tottenham (3-1 a Morecambe). Hoy desde las 17 jugará Manchester United vs. Aston Villa.

Comenzó la Copa Africana de Naciones

El anfitrión Camerún venció 2-1 en su debut a Burkina Faso y Cabo Verde derrotó 1-0 a Etiopía. Hoy se jugarán cuatro partidos, todos transmitidos por Star+: Senegal-Zimbabue; Guinea-Malaui; Marruecos-Ghana y Comoras-Gabón.