Bullrich: "Si Alberto Fernández tuviera un avance serio con el FMI, se sabría"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, analizó este sábado las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda y consideró que si habría avances "se sabría".

"Si Alberto Fernández tuviera un avance serio con el FMI, eso se sabría. Además el Fondo tiene mucha gente y las cosas se saben. Lo que llega todo el tiempo es que no hay más que lo que mostró Guzmán el otro día", dijo Bullrich en diálogo con Radio Mitre.

La ex ministra de Seguridad consideró que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no quiere por "cuestiones ideológicas" firmar con el organismo de crédito y el Presidente "no sabe a dónde ir".

"No vamos a ningún lugar, es un barco sin rumbo. Entonces, en un barco sin rumbo quieren sentarnos a nosotros y que todos digamos 'estamos en un barco sin rumbo, que problema'. No, nosotros tenemos que ser la solución a ese problema, por eso no tenemos que estar en ese barco sin rumbo", agregó.

Por otra parte, habló sobre las diferencias dentro de Juntos por el Cambio (JxC) de asistir o no a la reunión con el Gobierno para hablar de los avances de las negociaciones con el FMI.

"Lo que hay es un debate respecto a cómo posicionarnos frente a determinados temas que el Gobierno plantea. Hoy en día en el mundo que vivos todo es público, nada es algo que uno puede decir 'bueno, primero lo discutimos al interior y luego salimos hacia la población con un mensaje unificado'. Creo que lo que hemos logrado en cada circunstancia, más allá de que pueda trascender o no que hubo discusiones, es que las posiciones que finalmente se logran son unificadas", indicó.

Por último, Bullrich consideró que las diferencias en JxC no eran sobre "la posición respecto al Fondo sino a cómo plantear la relación con el Gobierno, si se iba a una reunión o no, cuestiones que en definitiva son de forma y no de fondo".