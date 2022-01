“No hay que repetir recetas que fracasaron”

La mesa de Juntos por el Cambio Tucumán expresó su preocupación por el informe de la Federación Económica de Tucumán (FET) sobre el estancamiento económico de la provincia. “Son números que nos preocupan y nos duelen, porque detrás de cada número hay historias: miles de tucumanos y tucumanas que sufren”, dice el documento que no lleva firmas.

La provincia de Tucumán necesita volver a ser cabeza del NOA -agrega- y para lograrlo no existen fórmulas mágicas. “No podemos seguir repitiendo recetas que fallaron y nos llevaron a esta dolorosa situación. Hace muchos años que los tucumanos enfrentamos los mismos problemas: la pobreza extrema, la destrucción de empleo privado, impuestos que asfixian a nuestras empresas y comercios, deterioro salarial de docentes y profesionales de la salud, caída del ingreso per cápita y las exportaciones locales, entre otros. Entendemos la frustración ante este panorama. No los vamos a dejar solos”, dice.

Juntos por el Cambio apunta que impulsará acuerdos que permitan construir políticas de Estado que pongan en el centro a la producción y el trabajo genuino para que la provincia vuelva a crecer redefiniendo el modelo productivo.

“El futuro que plantea el informe de la FET es sombrío. Las malas decisiones del Gobierno nacional y la repetición de fórmulas que fracasaron profundizan el impacto económico de la pandemia y no ofrecen alternativas superadoras. Ante este escenario, desde la mesa de Juntos apostamos a un diálogo sincero con todas las fuerzas políticas para construir juntos las políticas de Estado que nos permitan brindarles a todos los tucumanos y tucumanas un futuro mejor, con trabajo, educación, salud y libertad”.