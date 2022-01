Qué ver en CCC Go, Disney+, Starzplay, Amazon Prime, Cine.ar Play, Acorn TV, HBO, Paramount+ y Netflix

CCC GO

La verdad duele (Cinecanal, a las 17.56)

El consumado neuropatólogo Bennet Omalu descubre las verdaderas causas de ETC, una enfermedad común en jugadores de fútbol americano que sufren frecuentes golpes en la cabeza durante los partidos. La búsqueda del médico por revelar la verdad al público lo pone en una peligrosa situación contra una de las instituciones más poderosas -y amadas- del mundo.

El club de la pelea (Star Classics, a las 19.40)

Un joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio. En un viaje en avión conoce a un carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular: el perfeccionismo es cosa de gentes débiles; sólo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar un club secreto de lucha, donde poder descargar sus frustraciones y su ira, que tendrá un éxito arrollador.

Pasajeros (Sony, a las 21.10)

Una nave espacial interestelar tiene una avería. Jim Preston se despierta 90 años antes del final del viaje. Su situación mental comienza a flaquear cuando se obsesiona con despertar a Aurora Lane, una bella tripulante.

Hellboy (A&E, a las 22)

Finales de la Segunda Guerra Mundial. Por medio de la magia negra, los nazis conjuran al demonio Hellboy, que luego crece entre los aliados hasta convertirse en adulto, actuando como agente de la oficina de defensa e investigación paranormal.

DISNEY+

Amphibia

Anne Boonchuy es una chica normal y corriente de 13 años que un día, tras descubrir un baúl en apariencia inofensivo, es transportada al mundo de “Amphibia”, donde le da la bienvenida un grupo de ranas, sapos y de insectos gigantes. Con ayuda de Spig, su nuevo amigo, debe reajustar sus costumbres para vivir en un nuevo lugar en el que descubre lo que realmente significa la amistad. De repente, Anne se convertirá en la heroína de ese territorio.

STARZPLAY

Elizabeth: la edad de oro

Inglaterra, siglo XVI. La reina Isabel I Tudor debe enfrentarse no sólo a la traición de su propia familia, sino también a los conspiradores que tratan de arrebatarle el trono. Isabel es consciente de lo beneficioso que es para la Corona el hecho de que el Rey de Inglaterra sea, al mismo tiempo, el jefe supremo de la Iglesia Anglicana. El Acta de Supremacía de 1534, promulgada por su padre, Enrique VIII, había significado la ruptura total con la Iglesia de Roma.

AMAZON PRIME

Los ocho más odiados

Pocos años después de la Guerra de Secesión, una diligencia avanza por el invernal paisaje de Wyoming. Los pasajeros, el cazarrecompensas John Ruth y su fugitiva Daisy Domergue, intentan llegar al pueblo de Red Rock, donde Ruth entregará a Domergue a la Justicia. Por el camino, se encuentran con dos desconocidos: el mayor Marquis Warren, un antiguo soldado de la Unión convertido en cazarrecompensas de mala reputación, y Chris Mannix, un renegado sureño que afirma ser el nuevo sheriff del pueblo. Como se aproxima una ventisca, los cuatro se refugian en la Mercería de Minnie, una parada para diligencias de un puerto de montaña. Cuando llegan al local se topan con cuatro rostros desconocidos.

CINE.AR PLAY

El cactus

Martín vive solo con su abuela y vende plantas para ayudarla. En una de sus tantas salidas en bicicleta por las sierras, él y Pablo, su amigo, descubren un curioso cactus en un terreno y, a pesar de los carteles que dicen “no pasar”, deciden meterse para sacarlo. Pero resulta que el baldío tiene dueño, y el cactus también.

ACORN TV

Grantchester

Esta serie nos lleva a 1953 al pueblo de Grantchester, donde el sacerdote Sidney Chambers se pone a investigar los asesinatos de sus vecinos, sean o no feligreses, con ayuda del detective Geordie Keating. En el lugar, cada poco tiempo se sucede un nuevo crimen y el investigador es incapaz de descubrir al culpable. Dado el historial que tiene Chambers como miembro de la ley, su afán por ayudar a los demás y que todos los miembros del pueblo le han confiado sus más oscuros secretos, el joven pastor no duda en involucrase en la pesquisa aunque las autoridades no están de acuerdo. Así, forma una alianza para intentar acabar con los homicidios que acechan la zona.

HBO

Kill bill

El día de su boda, una asesina profesional sufre el ataque de algunos miembros de su propia banda, que obedecen las órdenes de Bill, el jefe de la organización criminal. A pesar de todo lo sufrido, logra sobrevivir al ataque, aunque queda en coma. Cuatro años después despierta dominada por un gran deseo de venganza. Una película de Quentin Tarantino.

PARAMOUNT+

Escuela de rock

Dewey Finn, un guitarrista con delirios de grandeza, es expulsado de su banda. La falta de recursos económicos lo obliga a buscar trabajo, cosa nada fácil, por lo que finalmente decide suplantar a un profesor sustituto en una escuela privada. A los alumnos de 5º grado intentará enseñarles el “rock & roll de alto voltaje”. Además, entre los niños está Yuki, un guitarrista prodigio de nueve años que puede ayudarle a ganar la competición de bandas de música y, de paso, solucionar sus problemas económicos.

NETFLIX

Siempre el mismo día

Emma y Dexter se conocen el día de su graduación universitaria, un 15 de julio. Ella es una chica idealista de clase trabajadora. Él, en cambio, es un joven rico con ganas de comerse el mundo. Durante 20 años, cada 15 de julio, se muestra su vida cotidiana y lo extraordinaria que es su amistad. Por fin, un día se dan cuenta de que lo que habían estado buscando durante mucho tiempo lo tenían ante sí.