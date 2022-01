"Néstor Kirchner sabía gobernar, Cristina es una gran artista", afirmó Duhalde

El ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, repasó lo que fue su mandato al cumplirse 20 años de su asunción y realizó una particular comparación entre la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner.

"Comparar a Néstor con Cristina es como comparar a Raúl Alfonsín con el Presidente que se fue. Néstor sabía gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice", afirmó Duhalde durante una entrevista con Radio Del Plata.

Y añadió: "Néstor fue un buen presidente. Yo me enojé con él cuando siguió los consejos de ese famoso argentino que vivía en Europa que era Ernesto Laclau, que decía que había que buscar un enemigo. Nunca me llevé mal con él, tal es así que me llamó a los cuatro meses y me nombró presidente del Mercosur".

El histórico dirigente peronista explicó además los motivos que lo llevaron a elegir a Néstor como su candidato para las elecciones presidenciales de 2003. "No fue mi primera opción", reconoció.

"Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner como candidato a presidente, pero mí primera opción fue Carlos Reutemann y me dijo que no. Lo llamé y le dije que ganaba por 14 puntos, me pidió una semana y me rechazó la propuesta", señaló.