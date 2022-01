Arrancan las escuelas de verano en Tucumán

Si algo aprendió a valorar la sociedad en estos dos difíciles años de pandemia es la tarea docente. Por eso resulta tan importante para muchas familias que no viajen que sus hijos puedan seguir con actividades en enero y febrero, por varias razones: para divertirse, hacer actividad física, seguir aprendiendo nuevas cosas, sociabilizar, tomar clases de apoyo en el caso de tener que rendir materias y, sobre todo, mantener hábitos saludables. La Provincia, a través del Ministerio de Educación, y la Municipalidad de Yerba Buena ya abrieron sus escuelas y talleres de verano y siguen inscribiendo para las actividades de enero y febrero.

¿Cómo es un día en la colonia? En el caso de la escuela municipal Petrona Jiménez Campero de Adami, de Yerba Buena, los chicos llegan a las 8, se registran en el cuaderno de asistencias, sanitizan sus manos y, según el grupo que les toque (están divididos por burbujas de acuerdo a edades y materias en las que necesitan refuerzo), entran al aula para tener clases o van al patio para realizar deportes. Las 10 es la hora del recreo y de la colación que traen los chicos desde su casa. Hay un sector específico del patio para que se sienten, se quiten los barbijos y coman. A los pocos minutos vuelven al aula o al patio, el que tuvo clases primero, hace deportes después y viceversa. A las 12, todos a la casa.

La Dirección de Educación Municipal brinda clases de apoyo de lunes a viernes, de 8 a 12, para chicos que tengan o no que rendir, en primaria y secundaria, actividades deportivas y salidas recreativas por la Ciudad Jardín. Los espacios abordados son Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Talleres de la provincia

La provincia, bajo la coordinación de Educación Física brinda talleres de verano gratuitos en distintos Centros de Educación Física y albergues del Ministerio de Educación. Chicos a partir de los cinco años y sin límites de edad pueden inscribirse en las clases de natación, Aquagym, campamentismo, juegos recreativos y deportivos, baile, yoga, muralismo, reciclado, artes plásticas y narración oral.

NATACIÓN. Los clubes de la provincia ya abrieron sus puertas y siguen inscribiendo.

Las actividades e inscripciones se realizan en las sedes de CEF N°18 (Capital), España 3761; CEF N°24 (Concepción), San Juan 352; Albergue Maestro José Fierro (San Andrés) y Albergue Aquilina Soldati (San Pedro de Colalao), de lunes a viernes, de 9 a 12.

Victoria Desjardins, directora de Educación Municipal cuenta con orgullo que la escuela de su dependencia fue la única junto con CABA en abrir escuelas de verano con protocolo apenas terminó el 2020. “Entendimos que la presencialidad no se reemplazaba con absolutamente nada y sabíamos, además, que las aulas no eran focos de contagio. La virtualidad logró aumentar, incluso más la brecha entre aquellos alumnos que podían acceder a conectividad y los que quedaban fuera del sistema por no poder conectarse a los dispositivos electrónicos. Por eso establecimos un Plan Integral de Alfabetización post pandémico que intenta, todavía hoy, mitigar los daños estructurales que se generaron luego del cierre sistemático de aulas”, señala.

En esta segunda edición de la escuela de verano municipal asisten unos 100 chicos en burbujas. Pero el Programa de Fortalecimiento Educativo con clases los sábados viene dictándose desde septiembre. Desjardins asegura que el 40% de los alumnos de Yerba Buena que sostuvieron su presencialidad en el refuerzo de los sábados por la mañana lograron aprobar todas las materias y finalizar las clases y evaluaciones en noviembre de 2021. Eso le da la certeza de que “además del seguimiento que venimos realizando del Plan Integral de Alfabetización, la presencialidad áulica es inexorablemente irremplazable”.