Deuda con el FMI: Bullrich cuestionó la reunión de Fernández y Guzmán con gobernadores

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó duramente este jueves la exposición de ayer del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informó a los gobernadores detalles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Al escuchar a Martín Guzmán, al Presidente (Alberto Fernández), y al gobernador (Axel Kicillof), llegamos a la conclusión que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una caja vacía", afirmó Bullrich durante una entrevista con Radio Mitre. Y añadió: "no tiene nada, no hay acuerdo, no se sabe cuál es el plan".

La ex ministra de Seguridad se refirió además a la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y explicó los motivos por los que aceptaron reunirse con Guzmán la próxima semana. "Hemos decidió concurrir a la reunión que ha planteado, por suerte no fuimos ayer para no mirar un power como si fuéramos simplemente espectadores de lo que el Gobierno piensa", ironizó.

"Que vengan con una carta de intención, con un plan, como piensan trabajar los temas que el país necesita avanzar, la pobreza, la inflación, el crecimiento, la exportación, las tarifas, que vengan con un plan, con una idea de cuál es la carta de intención", completó.

Por último, Bullrich explicó cuál será la postura de JxC durante el encuentro con el titular Hacienda: "hay que hacerle preguntas muy concretas. La primera pregunta, de Alfredo Cornejo, es preguntarle a Martin Guzmán, si en marzo no hay acuerdo, qué pasa con lo que hay que pagar. Son temas que hay que saberlos".