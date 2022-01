La actriz Thelma Fardin fue internada de urgencia en el Hospital Pirovano de Buenos Aires a raíz de una intoxicación medicamentosa.

El periodista Sebatián Perelló Aciar detalló en el programa Mañanísimas que la actriz “estaba acompañada por su mamá, quien dio aviso al SAME para efectuar el traslado”.

“Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa”, indicó el cronista que no podía precisar Fardin seguía internada o no.

“En un mundo desbalanceado, el balance es un desequilibrio”, afirma uno de sus últimos posteos en Instagram realizada por la actriz.

Hace poco más de un mes, la actriz de 29 años declaró durante cinco horas en el juicio por abuso sexual contra su excompañero de elenco, Juan Darthés, un proceso que se está desarrollando en San Pablo y en el que participan tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil.