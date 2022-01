¿Hasta cuándo habrá cortes de luz?: La posición de Transnoa

Máximo Forns, jefe de Operación de Transnoa, la empresa responsable del transporte de energía eléctrica en el NOA, estimó hoy que en unos 10 días entrará en servicio nuevamente el cable subterráneo que vincula las Estaciones Transformadoras (ET) Independencia y Estatica, dañado previo a las fiestas de fin de año. En este punto de la red troncal se registró un desperfecto, lo que agravó la insuficiente capacidad de transporte del suministro en alta tensión y derivó, por ende, en cortes programados de luz por parte de la distribuidora EDET.

La rotura del cable cable subterráneo de 132.000 voltios (V), se ubicó en la intersección de calles Buenos Aires y avenida Américo Vespucio, en la zona sur de la capital, en momentos en que se llevaba adelante una obra solicitada por la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), informaron en la compañía nacional.

Según explicó el ingeniero, la tarea de reparación se concentra actualmente en la intersección de calle Buenos Aires y Américo Vespucio. Allí, hubo excavaciones en los dos extremos de la arteria. “Es un trabajo muy complejo y de precisión. Tiene que venir gente especializada”, aclaró.

El sistema de abastecimiento de energía eléctrica (alta tensión) en Tucumán se divide en dos sectores: desde la ET El Bracho hacia la ET Cevil Pozo y desde la ET El Bracho hacia la ET Independencia.

El daño se produjo en el cable subterráneo que interconecta las ET Independencia y Estática. La falla provocó que este vínculo saliera de servicio, provocando que la demanda de la Estación Transformadora Sarmiento quedara abastecida desde el lado de la ET Cevil Pozo. “Eso hizo que aumente el flujo de corriente por la doble terna El Bracho- Cevil Pozo, y todo lo que excedía la capacidad de esas líneas se tradujo en cortes”, explicó en una entrevista con “BUEN DÍA VERANO”, el magazine informativo de LG Play.

Forns destacó que, junto con este problema, se presentaron otros inconvenientes en la red troncal: “En esta época del año, tenemos la alta demanda y, a la vez, hay un generador en Salta que está en mantenimiento” por lo que se incrementa el flujo de corriente por el vínculo EL Bracho – Cevil Pozo.

A este escenario sumó también “la insuficiente infraestructura eléctrica de transporte en la provincia”. “Faltan más líneas que vinculen la estación de El Bracho hacia la capital de Tucumán”, remarcó. Señaló que la inversión para la ampliación de la red de transporte, según lo establece la Ley 24.065, "esta en cabeza de los usuarios de la misma, en este caso de la empresa distribuidora (Transnoa tiene vedada esta función por ley), pudiendo asimismo ser la Provincia quien encarare las obras, en función de la disponibilidad de fondos".

Una vez que vuelva a funcionar este cable, se podría transferir demanda hacia el sector abastecido por el vínculo El Bracho-Independencia, que también tiene una elevada carga. “Probablemente los cortes podrán disminuir, pero no eliminar”, definió el técnico.