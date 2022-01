El legislador José María Canelada presentó hoy los primeros proyectos del 2022 en la Legislatura de la provincia, y propuso la declaración de la emergencia sanitaria en agua potable y cloaca, una reforma al ente de control de los servicios públicos, la implementación de la tarifa social en energía eléctrica y la creación del programa de optimización de energía, entre otras iniciativas.

“Aquí no hay que andar con eufemismos, los tucumanos no tenemos un buen servicio de agua y de energía en nuestras casas. La provincia tiene que dejar de mirar al costado, abandonar el rol pasivo que tiene ante las empresas prestatarias de los servicios y que el tema pase a ser una prioridad. El 2022 tiene que ser el año en el que pongamos sobre la mesa cómo hacemos para que las empresas brinden el servicio por el que pagamos los usuarios, que los que tengan que controlar controlen y si no que se vayan, y que la luz y el agua llegue a cada casa de la provincia. Hay que reformar todo el sistema de servicios públicos para que los tucumanos tengan agua y luz”, expresó Canelada.

El presidente del bloque radical recordó que en las últimas semanas hubo cortes de luz que afectaron a muchos tucumanos: “en las casas y en las despensas se perdieron mercaderías que no pudieron conservar la cadena de frío, los electrodependientes siguen sin tener una asistencia efectiva y padecieron ante la falta de energía, había cortes que supuestamente estaban programados, pero la realidad es que cortaron las veces que quisieron y en algunos casos por varias horas. Esto no es excepcional, se repite todos los años. Y lo mismo sucede con el servicio de agua, que hay zonas en el que prácticamente no existe. Eso sí, la boleta te la cobran rigurosamente. Esto se tiene que acabar”.

Resumen de los primeros proyectos presentados en el 2022 en la Legislatura, sobre servicios públicos:

Expediente 01/2022: MODIFICACION LEY 8.479 (DIRECTORIO ERSEPT)

- Se propone que los miembros del directorio tengan un representante de la oposición y uno de las asociaciones de usuarios, además del representante de la mayoría parlamentaria.

- El directorio no podrá emitir ningún acto administrativo sin dictamen previo del representante de usuarios, bajo pena de nulidad.

- Se determinan plazos en el mecanismo de resolución de controversias, para hacer más expeditivos cada reclamo.

- Elimina el inciso de la tasa de inspección y control a pagar por los usuarios de las empresas prestadoras de los servicios, tasa incorporada a las facturas de los usuarios que luego se transfiere al Ersept.

- Se reforma el artículo 16 que habla del Representante del Usuario. Actualmente, es designado por el PE a partir de una terna elevada por el directorio del Ersept. Proponemos que el artículo quede así: "Será designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asociación de usuarios debidamente inscriptas en el Registro previsto en esta Ley".

Expediente 02/2022: CREACION PROGRAMA TARIFA SOCIAL ENERGIA ELECTRICA

- Crea el programa de implementación de la tarifa social para el consumo de energía eléctrica residencial.

- Se busca que la Tarifa Social se aplique como un crédito a favor de hogares en situaciones de vulnerabilidad o destinados a emprendimientos o unidades económicas de nivel familiar de baja escala. El beneficio deberá poder identificarse en la factura, detallándose su valor, de manera que pueda distinguirse el valor del servicio, y el aporte que realiza el estado de la provincia de Tucumán.

- La reglamentación determinará en base a parámetros objetivos y verificables las condiciones de acceso y distribución del beneficio.

Expediente 03/2022: CREACION PROGRAMA PROVINCIAL DE OPTIMIZACION DE ENERGIA

- Crea el Programa Provincial de Optimización de Energía, cuyo objetivo será disminuir los elevados índices de utilización energética en las reparticiones del estado. Se debe crear un programa de formación y soporte técnico de las dependencias públicas del Estado para reducir el consumo de energía en un 25% en los próximos 5 (cinco) años.

- Se deberá diseñar y promocionarse proyectos de divulgación, capacitación, desarrollo, fomento e investigación tendiente al consumo responsable y al uso racional y eficiente de energía, además de una campaña masiva de promoción de acciones concretas para el uso racional, óptimo y eficiente de energía.

Expediente 04/2022: DECLARACION EMERGENCIA SANITARIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CLOACAS

- Declara la "Emergencia Sanitaria de los Servicios de Agua Potable, Cloacas y Tratamiento Cloacal" por un plazo de dos años.

- Implica que La Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Provincia, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y con la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT-SAPEM), diseñen el "Plan Estratégico de Recuperación de los Servicios de Agua Potable, Cloacas y Tratamiento Cloacal", dentro de un plazo de noventa días. Con esto se busca solucionar la falta de acceso al servicio de agua potable, cloacas y tratamiento cloacal, e implementar las acciones necesarias tendientes a reducir los factores de riesgo en la salud de la población que implican los derrames cloacales y la falta de agua

- Se crea una "Comisión Especial de Seguimiento y Control del Plan Estratégico de Recuperación de los Servicios de Agua Potable, Cloacas y Tratamiento Cloacal", que podrá requerir informes y supervisar los avances del plan estratégico.

- Una vez que la Comisión Especial haya aprobado el Plan Estratégico, el mismo deberá ejecutarse de manera inmediata. El Secretario de Estado de Obras Públicas, el Ministerio de Salud de la Provincia y la SAT-SAPEM, deberán cada cuatro meses realizar y exponer ante la Comisión una evaluación de los avances.

- Queda prohibido a la SAT-SAPEM la suba de tarifas del servicio de cloacas y de agua fundada en el Plan Estratégico.

- Se crea el "Fondo para la Emergencia Sanitaria de los Servicios de Agua Potable, Cloacas y Tratamiento Cloacal", el cual deberá tener una asignación mínima anual del uno y medio por ciento (1,5%) del presupuesto provincial.

- Se prohíbe la asignación de fondos extraordinarios que no sea en el marco del Programa creado por la presente ley.

Expediente 05/2022: SIMULADOR DE CONSUMO ELECTRICO Y AGUA

- Se pone a disposición de los usuarios, mediante el sitio web del Ersept, un simulador de consumos de energía eléctrica y agua, que permita estimar en forma adecuada y actualizada los potenciales consumos. El simulador deberá indicar los consumos en unidades físicas -como ser KW para la energía y metros cúbicos para el agua- y en unidades monetarias.

- Este simulador permitirá a los ciudadanos proyectar el gasto de agua y energía que demandan diariamente al utilizar los artefactos y facilidades de su hogar. Al traducir estos consumos en términos pecuniarios, facilitará a los usuarios tomar medidas para controlar el gasto mensual.

Expediente 07/2022: SUBSIDIO PARA TARIFAS ELECTRICAS P/ ESPACIOS CULTURALES

- Instituye un Subsidio Especial Estatal a la tarifa de luz eléctrica para aquellos Espacios Culturales independientes que tuvieran como actividad principal la producción, difusión y promoción de cultura. Consiste en el cincuenta por ciento (50%) del régimen tarifario para la categoría a la cual se encuentra inscripto cada Espacio Cultural.