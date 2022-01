Por Ómicron, estiman que de pandemia se pasará a endemia: cuál es la diferencia

“En este momento de la pandemia es cuando se encuentran coexistiendo el pasado, el presente y el futuro: la ola de infecciones, las variantes, las vacunas que funcionan, y la covid-19 endémica en el horizonte. El presente es complejo pero esperanzador”, sentenció Ernesto Resnik, biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo residente en Minnesota, Estados Unidos.

Según el científico, “aunque no parezca hoy, gracias a las vacunas, se está marchando a la fase endémica, la fase en la que el virus existirá, habrá contagios, pero no pondrá nuestras vidas patas para arriba. El coronavirus no va a desaparecer; pasará a ser endémico y será como una gripe”.

¿Qué es una endemia?

Por endemia se entiende que el virus seguirá circulando durante años, pero su impacto se reducirá a niveles relativamente manejables, por lo que terminará más como una gripe que como una enfermedad que detiene al mundo.

Para que una enfermedad infecciosa se clasifique en la fase endémica, la tasa de infecciones debe estabilizarse más o menos a lo largo de los años, en lugar de mostrar picos grandes e inesperados como lo hizo durante estos dos años el covid-19.

“Una enfermedad es endémica si el número reproductivo es estable en uno”, explicó Eleanor Murray, epidemióloga de la Universidad de Boston. “Eso significa que una persona infectada, en promedio, infecta a otra persona”.

A lo que la especialista hace referencia es al R0, un indicador que se usa para estimar a cuántas personas contagia un infectado y, según dicen los que saben “no estamos ni cerca de eso en este momento”.

La variante Ómicron altamente contagiosa demuestra que cada persona infectada está contangiando a más de una persona, con el resultado de que los casos están aumentando en todo el mundo.

En la misma línea se manifestó el investigador virólogo de la Universidad Estatal de Stony Brook, en Nueva York, Jerónimo Cello, para quien un virus se vuelve endémico cuando su circulación empieza a disminuir y los cuadros son más leves. “Vamos a la endemicidad, porque tenemos vacuna y ha habido mucha infección que genera inmunidad natural, lo que hará que haya menos transmisión, hospitalizaciones y muertes”.

“El virus va a seguir circulando. Si uno mira históricamente, muchas pandemias de virus respiratorios empiezan con alta letalidad, transitan y terminan en circulación endémica, algunas con brotes”, apuntó.

En este punto, según Resnik “este pico de contagios pasará, y en 2022 transitaremos más seguros el pase de pandemia a endemia. Creo que en 2023 empezaremos a volver a la normalidad”, vaticinó.

Diferencia entre pandemia, endemia y epidemia

Pandemia es un término que hace referencia a la propagación de virus y enfermedades. Lo mismo las palabras endemia y epidemia.

La diferencia entre ellos está en su alcance y prevalencia.

Epidemia: se caracteriza de ese modo a las enfermedades contagiosas que se propagan en forma veloz y que afectan al mismo tiempo y en un período concreto a un gran número de personas de una población determinada.

Endemia: el término se utiliza para el caso de enfermedades que se presentan regularmente en determinadas regiones. El número de pacientes de las enfermedades endémicas se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo.

Pandemia: refiere a las enfermedades se propagan a través de las fronteras y que llegan a afectar a varios continentes. Es el caso actual de coronavirus, que surgió en la ciudad china de Wuhan a fines de diciembre y poco más de dos meses después está presente en casi todo el mundo.