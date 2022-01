Detienen a una joven por un asalto con arma blanca

Dictaron prisión preventiva por 45 días a una imputada por robo en una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal ayer a la mañana. La jueza a cargo, Isolina Apás Pérez de Nucci, dio lugar al petitorio del MPF, quien estuvo representado por la auxiliar Luciana Papa, y determinó que mientras continúe la investigación, Guadalupe Villagra, de 19 años, estará presa al menos hasta mediados de febrero .

El hecho ocurrió el lunes en Lamadrid al 300. La imputada, quien es vendedora ambulante, conducía una bicicleta y se acercó a la víctima: Ernesto Sandoval Hinojosa, a quien amenazó con un cuchillo tipo sierra, para robarle el celular. El hombre se resistió al robo y comenzó a gritar. Minutos después se acercaron agentes policiales quienes aprehendieron a Villagra. Se trata de una causa que es tratada por la fiscalía de Flagrancias de Feria.

“Fue un hecho grave y la imputada tuvo un comportamiento desafiante y temerario. Los 45 días que se solicitaron me parecen razonables”, expresó la jueza al dar su resolución.

Patricio Juárez, por parte de la defensoría a cargo, dijo no estar de acuerdo con lo propuesto por el MPF y pidió medidas menores para su defendida. “Pido la libertad de la imputada”, dijo el abogado, que sostuvo que su asistida se sometería al proceso sin la necesidad del arresto.

“Hay peligro de fuga por parte de la imputada por eso solicitamos que hasta que se investigue más, cumpla con la prisión preventiva”, dijeron desde el Fiscalía. “Aún quedan medidas por tomar como ser la declaración de testigos, hablar con agentes policiales, la posibilidad de encontrar filmaciones de cámaras de seguridad, entre otras cosas. Fue un hecho violento. Hay riesgo de que la imputada salga y le haga algo al señor Hinojosa para amedrentarlo”, agregó Papa.

Por su parte, la víctima que estuvo presente durante la audiencia, habló cuando la jueza le dio la palabra.

“Están las amenazas de muerte, hay testigos de lo que pasó. Tengo temor por eso no creo que tenga que estar libre. Me va a perseguir y me va a matar”, enfatizó con respecto al pedido de libertad que hacía la defensa.

Tras escuchar a las partes, la jueza Apás de Nucci dio lugar a la preventiva solicitada por 45 días.