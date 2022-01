“La gente tiene ganas de festejar y de reírse”

Se llama Cristian Ribeiro, pero es conocido como Cristian el magioso. El humorista y mago tucumano, de 43 años y con una trayectoria de 25 años dentro del mundo del entretenimiento, armó sus valijas y se fue de la provincia. Pero tranquilidad ante todo: volverá.

En esta temporada de verano llevará su particular humor a San Clemente del Tuyú, y por partida doble: estará presentando su unipersonal “Humorama, humor en la sangre” de jueves a domingo a la medianoche, y como parte del equipo de Group Producciones participará en el espectáculo “Fabulosa, la revista”, junto a Wilson Gimenez, Carlos Ezequiel Suárez, Cinthia Olivera y Florencia Galván, en un show que fusionará coreografías, canto, humor y magia, perfilándose como una performance completa y llamativa dentro de la cartelera de shows, de miércoles a domingos. Ambos espectáculos tendrán lugar en el Hotel Águila del Tuyú. Llegó a esta compañía recomendado por Martín Ocampo, uno de los productores, y estará dándole vida al personaje de Don Clemente.

Cristian hace una mención especial a su esposa, Araceli Vildoza, a quien define como su mano derecha para llevar adelante su show individual. “Siempre he sido gracioso y curioso del arte, en primer grado ya estaba haciendo de payaso”, detalla Cristian. En su unipersonal, no se quedará únicamente con el humor, sino que sumará el canto de temas hip hop de su autoría, como lo define él, es un show “para no parar de reír”

“Creo que va a ser un gran año para todos los que hacemos espectáculo, se va a compensar el tiempo que no estuvimos trabajando. Tengo expectativas muy altas para lo que se viene”, admite. Y agrega: “la gente, después de la pandemia, tiene ganas de festejar y de reírse”.

Del baile a la risa

Durante el secundario incursionó en un estudio de baile de todo tipo de ritmos donde inició con su faceta artística; también fue bailarín y animador de fiestas infantiles, y más adelante se introdujo al mundo de la magia de la mano de grandes referentes como Paco Rubio y El Mago Espartaco. Finalmente se interesó por el humor, inspirado por Boby Goma, el icónico personaje que aparecía en televisión junto con Marcelo Tinelli, consiguiendo a día de hoy un perfil a prueba de fallas para cada uno de sus espectáculos.

También estuvo haciendo dos temporadas en Telefé, iniciando con un horario de trasnoche y corta duración a modo de prueba, para luego pasar al horario central de los sábados, lo que derivó en un Teatro Alberdi lleno y luego en los Nocaut de Humor que condujo el año pasado los miércoles por la noche, en el Bar Irlanda.

Que el tucumano esté en la costa boanerense implicará afrontar un nuevo desafío. Cristian adapta sus rutinas según el público, dependiendo de su disposición, del tipo de audiencia, si son mayoría de niños o de adultos... todo interfiere en el tipo de espectáculo que va a brindar. Selecciona de una base de chistes, monólogos y trucos, los que mejor encajen para conseguir ante la audiencia para redondear un show que entretenga.

“Hay que hacer entender el humor tucumano, mucha gente no lo comprende, hablamos muy rápido y hace falta adaptarlo para que funcione con todo tipo de personas. Creo que me destaco en el empleo del humor, no me gusta el humor de la cargada, del gastar al otro. No me gusta usar a las personas como recurso, me parece muy bajo. Quiero que a mis espectáculos los disfrute el 100% del auditorio. Tenemos que cuidar el tipo de humor que hacemos, hay nuevas normas que me parecen correctas. Hay que ayudar en este cambio de conciencia en cuanto a de qué nos reímos”, afirma.

Al mismo tiempo, reivindica que su propuesta sea original y propia. “Trato de que mi humor tenga mi impronta, mi manera de ver el mundo. Siempre digo que soy un bendecido de la vida y de Dios, todo lo que hago me gusta”, concluye.

CARTELERA

La agenda artística de la costa bonaerense excede a Mar del Plata y cada punto turístico tiene su propia cartelera de shows teatrales (predominan los monologuistas y standaperos en gira por distintas ciudades) y musicales:

SAN BERNARDO

- Teatro Luz y Fuerza: mañana actuarán Ezequiel Campa a las 21.30 y Noelia Custodio a las 23.15; el viernes, Wali Iturriaga (con su personaje Jenny la Paraguaya -foto-) a las 21.30; el sábado Dady Brieva a las 21 e Hilda a las 23.15; y el domingo, Roblox a las 20.45, La Faraona a las 22 y Molinari a las 23.30.

- Teatro Auditorio: mañana se presenta Feli de la Garma a las 22; el viernes, Mike Chouhy a la misma hora y el miércoles 12, “La Liga de Antiprincesas”, a las 20.30

SANTA TERESITA

- Teatro Atlántico: el viernes estará Brieva a las 21.30 y el domingo, Iturriaga a las 22.

SAN CLEMENTE

- Teatro Galería: mañana lar grilla la integran Roblox a las 20.45 y Brieva a las 22.

VILLA GESELL

- Plaza Primera Junta: Revival Fest Rock y Blues, con bandas locales e invitadas que tocarán música de los 70, 80 y 90 con entrada libre y gratuita todas las noches, comenzando el domingo con la Orquesta Municipal Desanzo, y La Magnetic Starband, y siguiendo con Paquete de Tres, Stand By, Agua de Marte, Prisma, Vintage y El Cuarto Soda

- Festival de Cultura Emergente y Rock y Pop Tour con la Bersuit Vergarabat, Parientes, La Mancha de Rolando y Los Pérez García.

PINAMAR

- Teatro de la Torre: habrá stand up mañana y el viernes con Mellera y Saralegui y el show “Contenidos”; el sábado, con Hilda, Nicolás de Tracy e Iturriaga; el domingo, Lucas Lauriente y el lunes, Chouhy. En teatro se presentará “Aeroplanos”, y se anuncia un recital de Pedro Aznar para la próxima semana, entre muchos otros espectáculos para el mes.

- Pinamar Fest: el viernes 21 se anuncia a Chano (foto) y dos días más tarde, a Guasones.

- Pinamar Park Live: mañana se verá “Cruzando el charco”; el viernes, Queen Master Stroke; el 13, cantará Miranda y al día siguiente, Conociendo Rusia.

- DEC. Pinamar: el viernes se presenta Feli de la Garma, el sábado la obra “Ni un pelo de tontos; y la próxima semana Juan Acosta para cerrar con Teatro Ciego y su propuesta “Sapo de otro pozo” el domingo 30.

MIRAMAR

- Espacio Konstaín Teatro: se verán las obras “Matate... promoción 1976”, “Fuera de cuatro”, “Contra la rutina” y “Juego de comedia”.

- Teatro Astral: se presentan Anita Martínez con “Encantadora” el domingo - Teatro Abel Santa Cruz: habrá varias funciones de “Extraños salvajes”, de “Amigos porque sí”, de “Celular” y de “Casados sin hijos”, en distintos días hasta fin de mes.

MONTE HERMOSO

- Recitales en la playa con las actuaciones de Ella Es Tan Cargosa, Conociendo Rusia, Nonpalidece y Guasones.

- Centro Cultural: se programaron los espectáculos ”Desencantos”, “Tercera dosis”, “Mastergato, chef del humor”, “Juli Jones y las aventuras de Lola”, ”Improdelivery” y “Eva y Victoria”; y recitales de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, un tributo a The Police y Experiencia Queen.