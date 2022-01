Tucumán alcanzó un nuevo récord de contagios: cerca de 2.000 en un día

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruíz, confirmó que Tucumán tiene, este martes, un nuevo pico de casos alcanzado desde el inicio de la pandemia de coronavirus: hubo 1.989 contagios. El úlitmo "techo" había sido superando los 1.500 casos en 24 horas, registrado durante la ola anterior, en junio de 2021.

"Es lo que esperábamos, porque es lo que está ocurriendo en todo el mundo, el país y otras provincias. En Tucumán hay muchas personas hisopándose, la mayoría por suerte asintomáticas o poco sintomáticas, de ahí salen los positivos. Ayer superamos los 6.000 hisopados”, explicó el médico.

Sin embargo, Medina Ruíz remarcó que "a pesar de que el virus puede presentar una patología banal, con pocos síntomas, como dolor de garganta y de cabeza, o incluso personas que son positivas y no tienen ningún síntoma, ser positivo significa que tienen la capacidad de contagiar, que tienen el virus en su cuerpo”.

En esa línea, el ministro expresó “hay un 80% de variante Delta y el resto no está documentado todavía, pero por el comportamiento epidémico podemos decir que hay circulación viral comunitaria de Ómicron, porque hay muchas personas que se contagian rápidamente. Además, ya tenemos pacientes con esta variante a quienes no podemos documentar el nexo epidémico con un viaje”.

No importa qué variante sea, el coronavirus es una enfermedad que no siempre es banal. Hay personas que pueden hacer una enfermedad leve o asintomática, y otras que hacen un cuadro grave, dependiendo de su condición de respuesta inmunológica. La ventaja que tenemos es que la mayoría de la población está vacunada. Quienes no tienen esa ventaja son los no vacunados", recordó el titular de Salud Pública.

En las últimas 24 horas además hubo cinco muertes por covid-19.

Medina Ruíz remarcó el valor de la vacunación, demostrado en el bajo porcentaje de las internaciones en casos graves: “Se elevó muy poco a pesar de la cantidad de positivos, porque tenemos el 30% de las camas críticas ocupadas por pacientes Covid positivo. Hay alrededor de 25 personas con asistencia respiratoria mecánica y, en la mayoría de los casos, se trata de un 60% de pacientes que no tienen vacunas o que tienen una sola dosis. Las otras son personas cuentan con una patología muy grave como Accidente Cerebro Vascular, cardiopatía severa o son muy añosos”.

A pesar del dato alentador sobre la baja en las internaciones, el Ministro remarcó que “no es una enfermedad a la que no haya que dar importancia” y reiteró: “Hay que vacunarnos, cuidarnos, usar el barbijo si hay una persona mayor, una persona con vulnerabilidad y enfermedad de base que se queden en su casa. Queremos tener todas las actividades habilitadas, pero a la persona que es vulnerable, que puede correr el riesgo de hacer una enfermedad grave, le pedimos que se quede en su casa. Creemos que serán dos o tres semanas que pasarán así, y el riesgo de salir a la calle es muy grande”.

La probabilidad de que la curva se casos siga subiendo “es posible, porque sabemos que cada positivo hoy contagia a otros sino cumple con las recomendaciones”.