Mujeres al frente: es fotógrafa y recorre el país buscando a las Veteranas de la Guerra de Malvinas

Durante años los libros de historia dijeron, y muchos lo siguen manteniendo, que los héroes que combatieron en la Guerra de Malvinas fueron hombres. Las tumbas, las imágenes y las conmemoraciones dan pie y seguridad a este hecho. Sin embargo, hay una parte de esa historia que no se contó y mucho menos se homenajeó: que hubo mujeres presentes que salvaron la vida de miles de soldados.

Cuando Ivy Perrando Schaller se enteró de esto, no lo podía creer. ¿Mujeres en la Guerra de Malvinas? ¿Por qué nadie habla de eso? Fue así que tomó su cámara e inició un viaje que aún continúa por las rutas más bellas del país. Incluso, para esta entrevista, Ivy está viajando en búsqueda de otras veteranas.

Ella es fotógrafa documental y retratista, y vive en la belleza patagónica de Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Cómo empezó este viaje en el tiempo? Justamente no saber que existían. "Al principio fue un poco de indignación considerando que nací y me crié en una localidad donde Malvinas es un tema muy presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestra historia, no sólo por tenerlas a un poco más de 600 kilómetros al Este de nuestra costa y haber sido partícipes de una realidad bélica que se trasladó al continente".

La fotógrafa destaca que no haber recibido ningún tipo de educación al respecto también marcó el inicio de este recorrido. "Sentí que era algo que yo tendría que haber sabido" afirma.

Ivy Perrando

Entonces, con todo esto que inquietaba su mente, empezó a investigar. La punta del hilo fue el libro de Alicia Panero “Mujeres Invisibles”. "Recuerdo que lo leí en una sola noche. Seguí indagando y encontré una enorme cantidad de información".

De acuerdo a la autora del libro, muchas de ellas tenían entre 15 y 16 años en su momento y eran aspirantes a enfermería. Estuvieron en la Fuerza Aérea, en la Marina Mercante y en la Armada Argentina.

A su vez, Panero en la entrevista que le realizó Infobae, afirma: "El Congreso las reconoció cuando se cumplieron los 30 años de la guerra, pero en ese transcurso, la mayoría prefirió no hablar; hubo una orden en la dictadura de silenciarlas. En su momento les sugirieron expresamente que no hablen, principalmente, porque ellas vieron las condiciones en las que volvían los soldados".

Por su parte, Ivy cuenta que hace tres años, mientras realizaba unos retratos del personal activo de las FFAA, una de sus retratadas le dijo “vos deberías hacer estos retratos con las veteranas de Malvinas”. Esto la descolocó, la paralizó por un momento mientras aún, con cámara en mano, respondió: "¿Cómo Veteranas? ¿Veteranas con a?”. Su retratada la miró y afirmó: "Yo trabajé con una en el Hospital Central". Así empezó el viaje.

Silvia Barrera es el nombre de esta veterana, la primera de las dieciséis reconocidas por el Ministerio de Defensa, al mismo nivel que los hombres por acciones de logística y apoyo durante el tiempo que duró la Guerra de Malvinas dentro de las 200 millas de exclusión.

"Voy ya por el cuarto año de investigación. He logrado contactarme con todas las mujeres que están vivas ya que cuatro de ellas: Storey, Mazza, Dolan y Gerónimo han fallecido" asegura Perrando. Además, afirma, no todas desean realizar sus retratos, pero al menos pudo conocer personalmente a la mayoría, escuchar sus historias, hablar con ellas, verlas y comprender que ahí están y que forman parte de la historia argentina.

Para esta entrevista, Ivy está viajando. Su primera parada fue Ushuaia, donde conoció a Mariana Soneira, radiotelegrafista del ARA Bahía San Blas, quien tenía 19 años y cursaba su último año como Pilotín cuando empezó la guerra.

"En mi viaje a Ushuaia estuve paseando con Mariana por la ciudad y fuimos a visitar un museo llamado 'Pensar Malvinas'. Me sorprendió no encontrar ningún registro de la presencia femenina durante la guerra en la historia que colgaba en las paredes, principalmente cuando Ushuaia tiene una veterana propia que no solo vive en esa ciudad hace casi 30 años, sino que es la única VGM que vive en Tierra del Fuego" dice sorprendida.

Mayor fue el impacto de esta situación, y el enojo que le causó, cuando la veterana contó que en una placa la habían catalogado como una “Viuda de Veterano de Malvinas” o cuando la escribieron como “Mariano Soneira”.

"Lo que más me indigna de todo es que ella se siente responsable de que no las conozcan porque siempre mantuvo un bajo perfil. Y no tiene que ser asi", confiesa. Como le dijo Liliana Colino (única VGM reconocida tanto por la Fuerza Aérea como una de las 1200 mujeres que participó realizando acciones para Malvinas, y por el Ministerio de Defensa por ser la única de las 14 enfermeras que en tres tandas de 20 días fueron a Comodoro Rivadavia y que cruzó el Puente Aéreo en un Hércules C-130 en una operación de logística y rescate en Puerto Argentino la noche del 21 al 22 de Mayo de 1982): “Las consecuencias las pagamos todos. Ellos y nosotras. Fue el silencio el enemigo que nos esperó de vuelta a casa”.

Su viaje continúa. Salió de Ushuaia a Mar del Plata a conocer a la representante del norte argentino, Graciela Cáceres, nacida en Santa María, Catamarca. Ella vive actualmente en la costa veraniega más famosa del país y su historia, según Ivy, la intrigó principalmente porque la involucra a ella y a su hermano, ambos veteranos de la Guerra, y porque Mariana le dijo “Esta historia la tiene que contar ella”. Tiene que viajar tres mil kilómetros de sur argentino para que ella le cuente que pasó con "quizás la única historia que involucra un hermano y una hermana, ambos veteranos en la Gesta de Malvinas".

Embarcada en esta misión que aún no terminó, Ivy aún no está segura si su trabajo tiene un mensaje, o quizá aún no puede verlo. Este camino que empezó con la intención de conocer a estas valientes mujeres que caminaron con la cabeza cabeza en alto hacia ese sur helado y profundo para defender el archipiélago argentino, terminará el día en que hablé con la última veterana.

"Yo tengo una ahijada llamada Lola Sandoval, que es nieta de un Veterano de Malvinas. A ella tampoco le enseñaron en el colegio que hubo 16 valientes mujeres que también participaron. Obviamente, yo le voy a contar la historia de nuestras héroes, pero ¿Y el resto?" dice preocupada.

Lentamente su trabajo se convirtió en algo mucho más grande que las intenciones originales que portaba. Hoy cuenta con más de 20 horas de grabaciones de sus voces, sus retratos, e incluso Liliana le prestó sus botines, esos que “se mancharon de turba” como dice el refrán, esa noche del 21 de mayo. Todos estos pedazos de historia serán expuestos en su muestra “Valientes: una historia de mujeres” durante el mes de abril en su ciudad natal.

Toda la información podrá ser encontrada en www.veteranasdemalvinas.com donde Ivy está armando una web para que todo su trabajo se pueda conocer de forma ordenada, prolija y correcta para que a nadie más le pase lo que me pasó a ella.

"Sí, existen Veteranas de Malvinas. Son dieciséis. ¿Querés conocerlas? Acá están…. Y bueno, ya no hay excusas. Cuarenta años más tarde no puede haberlas" finaliza Ivy mientras continúa su viaje.