Libros recomendados

TESTIMONIO

LIBROS CHIQUITOS

TAMARA KAMENSZAIN

(Ampersand – Buenos Aires)

Experiencia lectora de una gran escritora

historia íntima de una inclinación por la poesía

Compartiendo su experiencia como lectora fervorosa de poesía logra transmitirnos y llegar al corazón de ese género “chiquito”, al que define como una “suspensión placentera del sentido que atrapa con su ritmo.” Y si elige ese adjetivo para el título de su libro es por una toma de posición en relación con un tipo de poesía que hacía de su autor un vate en favor de la poesía que desdeña la grandilocuencia. Desde César Vallejo hasta Mariano Blatt, pasando por las más actuales experiencias performáticas, y como una docente apasionada (herencia de su maestro, Enrique Pezzoni, el mejor de todos), nos enseña que leer poesía es lograr “pescar el murmullo de una voz fragmentaria.” El descubrimiento, junto con su generación, del universo barthesiano en la década del 60; el trabajo como periodista cultural para el diario La Opinión en los 70, los años como bibliotecaria en la Sociedad Hebraica traficando libros en idish para su abuela; el estudio sistemático de la filosofía en la universidad de Buenos Aires; la crítica literaria rentada de la que recupera los reportajes que hizo a los escritores que marcaron su vida, sus lecturas y su escritura (que es como decir, lo mismo) los años del exilio mexicano ensayando el formato “taller literario” en el que aprendió a capturar el deseo del otro para ayudarlo a transformarlo en escritura. Todo un recorrido literario que se ve reflejado en los diferentes análisis que aborda a lo largo de este pequeño gran libro y que lo convierte en uno de los mejores textos de crítica literaria en mucho tiempo.

NOVELA

MIL SOLES ESPLENDIDOS

KHALED HOSSEINI

(Salamandra – Barcelona)

Soles magníficos sobre la geografía de la penuria

pequeñas historias con el drama afgano de fondo

En Mil soles espléndidos no hay grandes historias. Pero hay grandes virtudes. Como la atrapante narración de su autor, así como su capacidad para retratar las emociones sin que ellas pierdan el enorme poder que poseen. Hosseini, además, no construye relatos minimalistas, historias mínimas recortadas de una vasta realidad. Por el contrario, es a partir de los sucesos de la vida de dos mujeres que construye acabadamente un mundo donde la injusticia es ley y el sojuzgamiento es la moneda de curso legal.

Una infinita tristeza se desprende de los 51 capítulos de este libro. No sin razón, algunos lectores podrán considerar que en algunos pasajes, se cae en lo melodramático. Pero Hosseini no entrega literatura chatarra en su segunda obra, para aprovechar el impulso de la ola de más de 6 millones de ejemplares vendidos que logró con su début. Que Mil soles espléndidos no sea un panfleto ni tampoco una retahíla de lugares comunes, ya habla bien de él. Tanto como el hecho de que tampoco le haga muchas concesiones al lector. En su prosa, muestra que algunas afganas han venido al mundo sólo para sufrir. Y, por terriblemente coherente que parezca, sufriendo se irán de él. De igual modo, desnuda la malicia de algunos hombres, a menudo felizmente impunes.

NOVELA

LOS ABISMOS

PILAR QUINTANA

(Alfaguara – Buenos Aires)

Libro ganador del Premio Alfaguara de Novela 2021

historia que bucea en abismos reales e íntimos

Con una prosa ligera y lúcida, Quintana nos adentra en la memoria de una niña que intenta comprender su historia familiar. Claudia narra al detalle, lugares, sensaciones, pensamientos, con la ingenuidad propia de su edad y, a pesar de ello, advierte la atmósfera desdichada que la rodea. La protagonista sostiene una voz narradora que bucea en la oscuridad de las relaciones humanas, incluyendo la de sus padres, abrazada desde siempre a un mundo de mujeres. La niña escucha, reflexiona y aprende, junto a su muñeca Paulina, en una casa donde todos son adultos, pero ella se encuentra a la intemperie. Testigo invisible de la estirpe de mujeres perseguidas por la muerte que no logran apartar.

La escucha de los niños, que torpemente pensamos que no entienden (“Mi mamá siempre estaba en la casa. Ella no quería ser como mi abuela. Me lo dijo toda la vida”). ¿Pueden las vivencias de la niñez marcar el destino de este linaje de mujeres? Una madre ausente, un padre que trabaja todo el día, el miedo al abandono y la orfandad. Pilar Quintana narra con diálogos simples, la relación disímil entre una madre y su hija enmarcada en la particular y esplendorosa geografía de Cali. Los abismos, reivindica con empeño la producción colombina en el ámbito de la literatura, y se lleva el Premio Alfaguara 2021, merecidamente.

NOVELA

LOS LLANOS

FEDERICO FALCO

(ANAGRAMA - BUENOS AIRES)

Radiografía de una llanura

novela ganadora del Premio Medifé-Filba

“De luna llena a menguante se siembra todo lo que va bajo tierra; de nueva a creciente, lo que va arriba y es de hoja; de creciente a llena, lo de arriba y es de fruto; de menguante a nueva, no se hace nada, se espera”. Rabanitos, chauchas, zanahorias, espinacas, lechuga, remolacha, tomates, aromáticas, otros cultivos. En eso se empeña Federico, 42 años, recién llegado a una casita en medio del campo a pocos kilómetros de un pueblito llamado Zapiola.

Él, el llano y sus matices. Todo es paisaje. Un lugar donde las cosas simplemente son, suceden. Hay que fijar la vista. Contemplar, aprender, reconocer, conversar con lo que rodea: la sequía, la lluvia, el viento, la vegetación, la leña, las aves, el sol abrazador, los nubarrones, el barro, el frío que cala los huesos. La huerta como motivo de, una forma de la rutina y la tenacidad. El hacer. Lo cotidiano, la recurrencia de lo nuevo -oxímoron mediante-, la soledad, la calma. El tiempo como régimen ordenador.

Viene de un duelo amoroso, Federico. Una parte de él está rota después de siete largos años en pareja con Ciro, le duele que ya no suene la música de aquellas épocas. Y los recuerdos, la vista atrás no sólo serán hacia ese desamor, sino también hacia la infancia cordobesa, las tradiciones familiares, el descubrimiento de la sexualidad: “algunos, cuando la vida se les desarma, vuelven a casa de sus padres. Otros no tienen donde volver. Yo volví al campo.”

POESÍA

POEMA HEROICO (TERCERA PARTE)

LEONARDO IRAMAIN

(Edamis - Tucumán)

Palabras que se tensan como un arco

libro íntegra y voluntariamente manuscrito

Lo primero que impacta del Poema heroico de Leonardo Iramain es la performance de ese deseo impetuoso, de esa urgencia, que lo lleva a concebir la palabra como una prueba de resistencia, como una acción sostenida que dibuja los días y las cosas. Editado por EDAMIS, se trata de un libro íntegra y voluntariamente manuscrito, tal como el autor aclara en la contratapa del volumen. En los poemas, la línea de la caligrafía del yo lírico funciona como un hilo que se abre y fluctúa entre la palabra y la imagen, donde los nombres, las cosas y los días, se tejen y se destejen como el lienzo de Penélope. Este extenso poema diario (el presente volumen es continuación de dos anteriores) se ofrece como un recorrido heroico, donde las palabras se tensan como un arco y se arrojan hacia el lector, contando con su complicidad, con el calor de su presencia. La poesía como carrera de obstáculos. La poesía siempre hambrienta e inútil. La poesía que no quiere salvar ni reconstruir. La poesía, esa hermosa empresa de la soledad y el deseo.

ENSAYO

ERNST INGMAR BERGMAN

GASPAR RISCO FERNÁNDEZ

(UNT - Tucumán)

Ingmar Bergman, según Gaspar Risco Fernández

el último libro del filósofo tucumano

En Ernst Ingmar Bergman, una aproximación filosófico-teológica a su mundo iconográfico, el ensayista Gaspar Risco Fernández, propone una lectura sagaz de las claves simbólicas del cineasta sueco.

En plano secuencia que magistralmente manejara el cineasta, Risco Fernández reconstruye en dialógica unidad el pathos indisoluble hombre/artista, que redundó en una de las más desconcertantes iconografías del siglo XX. Aquí leer es acompañar el agónico tránsito de la imagen en el escenario mundano, donde el hombre adopta sus máscaras existenciales.

La comprensión de estatura humana en constante trabajo, es llave para acceder a las fuentes simbólicas donde el cineasta abreva para dar testimonio de su temblor íntimo. El entorno luterano, el pathos y ethos cultual, a veces aterrador, revelan al artista como demiurgo que intenta aclarar el camino a la salvación. Como en una noche húmeda, nos adentramos en el misterio Bergman, un nombre que sella con símbolo estético lo humano y lo trascendental.

El tiempo transcurrido entre la terminación del libro (1983) y su publicación, alumbra un contexto de recepción de la obra del cineasta sueco en caliente. Lectura que tiene la virtud de convertirse en experiencia, y que a más de un cinéfilo obligará a repetir las últimas palabras del escudero de El séptimo sello, cuando le piden silencio: “De acuerdo, pero bajo protesta”.