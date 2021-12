Qué hay para ver en CCC Go y las plataformas de streaming

CCC GO

TERMINATOR: GÉNESIS

(STAR ACTION, a las 14.02) En 2032, la guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las cuerdas. Con Arnold Schwarzenegger.

Búsqueda explosiva 5: campo de batalla

(space, a las 16.21) Mientras trabaja como paramédico, Jake Carter, tras responder a una llamada de socorro, se encuentra atrapado protegiendo a una persona de una banda de motoristas sin piedad por darle caza.

El repostero de Berlín

(europa europa, a las 22.00) Thomas, un talentoso pastelero de Berlín, se encapricha con Oren, un israelí que visita la ciudad con frecuencia por negocios. Cuando Thomas se entera que Oren murió en Israel, decide viajar a Jerusalén en busca de respuestas.

Concierto de París 2021

(film&arts, a las 22.00) El pasado 14 de Julio, el pueblo parisino, que está saliendo de las restricciones causadas por la pandemia mundial, celebró el Día de la Bastilla, al pie de la Torre Eiffel, asistiendo a un megaconcierto plagado de estrellas de la música.

NETFLIX

Quédate cerca

Serie dramática británica. Tres personas llevan una vida perfecta, pero cada una oculta algunos oscuros secretos que ni siquiera sus más allegados sospecharían. Megan es una madre trabajadora de tres hijos, Ray es un prometedor fotógrafo documental atrapado en un trabajo sin futuro y Broome, un detective que no puede dejar de lado un caso sin resolver de una persona desaparecida. Cuando llega Lorraine, una vieja amiga del pasado de Megan, con una noticia bastante impactante, los tres protagonistas se ven afectados de una manera atroz, amenazando con arruinar sus vidas y a de quienes los rodean.

Cobra kai

Serie secuela de “Karate Kid”: 30 años después de su enfrentamiento final en 1984 en el torneo de karate All Valley, Johnny Lawrence (William Zabka) está en un mal momento de su vida. Tras ayudar a Miguel (Xolo Maridueña), un niño que sufre bullying, decide volver a abrir el dojo Cobra Kai. El problema es que esto vuelve a desatar la rivalidad con Daniel LaRusso (Ralph Macchio), que ahora es un hombre de negocios felizmente casado, pero al que le falta algo tras la muerte de su mentor, el Sr. Miyagi.

Equipo foca

Después de que su mejor amigo muere en un ataque de tiburón, Quinn, una adorable pero tenaz foca, reúne un equipo para luchar contra una banda de tiburones que se apodera del vecindario. Esta alegre banda de focas internacionales no está en absoluto entrenada para tal misión.

MUBI

Happy Thank You More Please

Sam Wexler, aspirante a escritor, tiene un día pésimo: debe acudir a una importante cita con el director de una editorial de Nueva York y se despierta tarde y con resaca; en el camino se encuentra con un niño que ha perdido a su madre en el metro y se debate entre continuar su camino o hacerse cargo de él hasta que la encuentre. Como no aparece, decide llevarlo consigo a la editorial. La reunión constituye un estrepitoso fracaso. Su vida sentimental no va mucho mejor que su carrera, pasa de una relación a otra y evita cualquier tipo de compromiso, hasta que conoce a Mississippi, una hermosa camarera que es cantante. Queda tan fascinado por ella que le propone un curioso trato que hará tambalear su vida y la de sus amigos.

Terapia en Broadway

Arnold (interpretado por Owen Wilson) tiene una vida perfecta: está felizmente casado, tiene dos hijos y un magnífico trabajo como director teatral en Broadway. Pero todo cambia cuando contrata los servicios de Izzy (Imogen Poots), una joven y prometedora actriz que alterna su discreta carrera artística con servicios nocturnos como dama de compañía. El flechazo es tan profundo que Arnold decide ayudarla económicamente para que se centre en el mundo de la interpretación. El plan se torna en pesadilla cuando Izzy consigue un papel en la obra que dirige Arnold, en la que también participa su mujer, y que se convierte en un trío imposible.