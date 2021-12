Mercedes Paz, dueña de una “mecha” siempre encendida

Cuando Mercedes Paz habla, en su discurso hay palabras contundentes. Son necesarias porque ella se plantea metas que trascienden el beneficio propio. La ex tenista está cómoda con lo que se propuso. O más bien, lo que ella quiso proponer una vez que aceptó ser la capitana de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) cuatro años atrás: hacer resurgir el tenis femenino. Palabras como las que “Mecha” utiliza “compromiso”, “pertenencia”, “pasión” están acordes a semejante empresa. Con esos vocablos les habló durante el año que pasó a las damas de la selección nacional y a los jugadores que formaron la delegación olímpica en Tokio. Paz tiene el mismo modo de expresarse en su faceta empresarial y también familiar porque, precisamente en su casa, se lo inculcaron desde pequeña.

1- ¿Qué es lo más importante que te pasó en 2021?

Lo mejor que me pasó fue ser capitana en los Juegos Olímpicos. Y, en lo personal, que mi familia y seres queridos están todos sanos.

2- ¿fueron los Juegos olímpicos más atípicos de la historia ¿qué podés decir de la experiencia?

Fue súper estresante, sobre todo en la previa. Los trámites para llegar a Tokio eran muy engorrosos. Pero, una vez con todo eso hecho, el estar ahí fue una experiencia inolvidable desde otro lugar.

MOMENTOS. Arriba, “Mecha” posa con Billie Jean King, una de las mejores de la historia. Abajo, en el torneo de San Pablo, el primero que ganó.

3- ¿quedaste conforme con los rendimientos de los equipos que capitaneaste?

La serie de la Billie Jean King Cup fue súper dura. En los papeles, no teníamos muchas chances y terminamos jugando eliminatoria muy ajustada. Hubo una protagonista muy importante como fue Lourdes Carlé que, con un ranking cercano a los 400, logró ganarle a dos top-30 en 48 horas. En cuanto a los Juegos Olímpicos, se dieron los resultados que estaban previstos. Quizás se esperaba un poquito más de Diego Schwarztman que era número ocho y en el que más expectativa teníamos. El dobles caballeros jugó muy bien, pero tocó un cuadro duro. Fue una gran experiencia haber participado para todos, incluidos Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo y Federico Coria. Nadia Podoroska tuvo una gran actuación ganando partidos importantes que ya había perdido en torneos oficiales.

4- ¿ya pensás en 2022? tocará nuevamente una fase grupal en la billie jean king cup

Jugaremos en Ecuador una serie muy dura, competitiva y justo los dos torneos que se jugarán en Tucumán (Ndr.: del 31 de enero al 6 de febrero y del 7 al 13 de febrero) servirán para medir al equipo y prepararnos.

5- Con tanto recorrido ¿Te acordás el primer contacto con el tenis?

Claro. Fue en Villa Nougués. Yo soy la novena de 11 hermanos y casi todos jugaban. Fue por Julia, Ana y Gustavo, que eran los que estaban más cerca de mi edad, que yo me inicié. Después fue el tío Máximo Paz, presidente de la Asociación Tucumana, el que más me motivó para que siguiera. Luego se fueron dando los pasos que hicieron que esto, que empezó como un deporte, terminara siendo una profesión.

6- ¿Intentaste que tu hijo baltazar se “prenda” al deporte?

Baltazar tiene 14 años, juega pero socialmente. El deporte que más le gusta es el fútbol, es fanático. Es un deportista social más que nada. Soy de las que le gusta introducirlo, pero darle la libertad que elija el deporte que más le guste. Lo importante, que le digo siempre, es que tenga su actividad diaria.

7- ¿Qué le dirías a los padres si te piden consejo sobre un hijo que quiere ser deportista profesional?

Que los acompañen porque es muy importante el rol que ellos deben tener como familia. También que se asesoren, que confíen en los entrenadores. Es muy importante que el padre, sea padre. Si el chico tiene su entrenador, que no termine el partido y siga hablando del partido. A un jugador le gusta tener el afecto de los padres y que ellos ocupen ese rol. Es lo que valoré siempre en mi caso: tanto mi madre como mi padre y mis mismos hermanos, siempre estuvieron ahí para acompañarme. Nunca fueron exitistas, ni resultadistas, sino que me dieron toda la contención y apoyo y creo que eso es fundamental en una familia que tiene un deportista de alto rendimiento.

8- Siempre dejás en claro que amás el tenis ¿estás vinculada del modo que deseás?

El tenis ha sido mi escuela de vida y, después que me retiré profesionalmente, pude hacer mis emprendimientos. Eso me da la tranquilidad de volver al deporte y poder darle, desde otro lugar, todo lo que recibí de él. El cargo que ocupo como capitana de la selección nacional me va perfecto porque jamás pensé que iba a sentir esa adrenalina que sentía como jugadora. Es bastante parecido porque una, desde afuera, juega el partido intensamente, como si estuviera adentro. Me he comprometido en ayudar a que el tenis argentino resurja. Estoy contenta con como se están dando las cosas.

9- ¿Es difícil la combinación deporte-empresaria-familia? no dejás nada de lado

Es muy importante tener buenos equipos y yo creo que los tengo. En mi empresa, con mi hermana Julia, con todos los gerentes y equipos que tengo hacia abajo hemos logrado una gran empresa de la que estoy orgullosa. Para mí es un gran logro haberla hecho con mi hermana porque mi padre siempre me inculcó la “empresa de familia”. En cuanto al deporte, también tengo un gran equipo junto a Florencia Labat, que somos muy amigas, nos sabemos complementar muy bien. Ella está mucho más en el rol de dirigente y yo más en lo técnico. Lo lindo es que podamos compartir con amigas en común.

10- ¿cómo es tu relación con Billie Jean King?

La conocí en mi primer torneo WTA en Hilton Head, en 1985. Nunca me voy a olvidar la charla motivacional. Habló de la linda oportunidad que teníamos en la vida de ser actores principales de nuestra propia vida. Después por Raquel Giscafré y pude estar muy cercana a ella cuando yo era dirigente de la WTA porque ella estaba siempre dando su mirada. Es una gran líder, fue la que creó la WTA y luchó por los derechos de la mujer. Tiene pasión por todo lo que hace.

11- En el rol de capitana ¿te encontraste con la exigencia que esperabas?

No es tan exigente y me permitió volver a involucrarme totalmente con el tenis. Ver incluso un poco más allá de mi rol. Estoy más involucrada en la parte de desarrollo y tengo contacto con las jugadoras que se vienen por detrás. Mi idea es formar un equipo en el que las chicas tengan un sentimiento de pertenencia. Que, desde los 12 años, aspiren a ser parte de él.

12- Desde que está agustín Calleri como presidente de la asociación argentina de tenis (aat) ¿notás que su proyecto tiene aceptación?

- La gestión de Calleri, junto a Mariano Zabaleta, esta siendo muy buena. Creo que Argentina es una máquina de sacar tenistas, sobre todo varones. De a poco, estamos tratando de desarrollar el tenis femenino y con el tiempo se van a ver los resultados.

13- Cuando asumiste anunciaron también que gabriela sabatini estaría al servicio de la AAT.

‘Gaby’ es como una madrina. Está presente en todo lo que pasa. Creo que la figura de ella permite abrir muchas puertas y eso es lo que buscamos y esperamos de ella.