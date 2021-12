Sube la apuesta por Farías

No quedan dudas que será la novela del verano. El delantero de Colón Facundo Farías (foto) tuvo un gran rendimiento durante la temporada pasada; por eso, varios clubes del fútbol argentino pusieron su mirada en él.

Tal es el deseo de quedarse con la figura del “Sabalero”, que Boca y River comenzaron a pugnar para quedarse con la “Joya” de 19 años. Pese a que Farías no se inclinó por ninguno, el “Xeneize” estaría más cerca de ganar la pulseada ya que entregó una cifra más que tentadora: comprar el 70% del pase, por cinco millones de dólares. Sin embargo, la respuesta, por parte de Colón, fue negativa.

Los santafesinos piden al menos 10 millones por el delantero. Además, su representante Martín Sendoa, también pone presión. “Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa (dio a entender que era el Real Madrid). Si esta semana ni Boca ni River avanzan, van a venir muy fuerte por el chico”, agregó el empresario.

Por eso, el vicepresidente de Boca Juan Román Riquelme, quien ya se comunicó con Farías, no piensa dar el brazo a torcer. Quiere quedarse con el delantero y estaría dispuesto a elevar el monto que ofreció para quedarse con la totalidad de la ficha de una de las revelaciones del último torneo.

Si bien la CD santafesina pedía ese número para cerrar la trasferencia, ante la exposición que tuvo Farías en las últimas horas, decidió subir su cláusula de salida.

La importancia de Farías para Colón la marcan los números. En el último torneo anotó tres goles y dio tres asistencias en 22 partidos. Mientras que en la Copa de la Liga, que lo tuvo como campeón, marcó dos y entregó cuatro asistencias.

La idea del “Xeneize”, es realizar otra oferta y liquidar la novela, si se puede, antes de fin de año. Es más, Riquelme metería en el medido a un jugador en la operación. ¿Tendrá Boca su regalo de Año Nuevo?

Macri durísimo con Riquelme

Mauricio Macri volvió a cargar, una vez más, contra Riquelme. El expresidente se metió de lleno en la política de Boca y puso bien en claro su postura. “Hay cosas que escucho, con las que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona”, dijo Macri, en clara alusión al ex volante.

Además, bancó al ex delantero Carlos Tevez, amigo de Daniel Angelici. “Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca. Sin dudas, lo veo comprometido”, indicó.