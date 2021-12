Un joven está grave tras haber sido atacado a golpes en su casa

“Los médicos no nos dieron buenas noticias. Mi hermano está muy delicado, tiene comprometido un pulmón y un riñón, además de varias lesiones en la cabeza”, señaló, preocupado, Sergio Micheli, quien el 26 de diciembre encontró a su hermano Santiago Micheli (29 años) en el piso de su departamento de Yerba Buena, en un estado crítico por los golpes que había recibido en todo el cuerpo. El ataque ocurrió en un barrio privado ubicado en las inmediaciones del camino de sirga y Solano Vera.

Cena y salida

Santiago había compartido con su familia la noche del 24. Luego del brindis navideño, cerca de las 3, se retiró y dijo que iría a una fiesta, según recuerda su hermano. Los amigos de Santiago le dijeron a Sergio que de allí se fue a las 4 y que no supieron nada más de él hasta que el joven fue internado.

“Los vecinos me avisaron que algo malo había pasado. Cuando llegué lo encontré destruido. Le agarré la mano y le pregunté qué había pasado. Sólo pudo balbucear la palabra ‘ayuda’, o eso entendí”, explicó Micheli. El joven dice que no pudieron hablar todavía con su hermano porque la ambulancia llegó en 10 minutos y lo llevó al hospital Padilla, donde lo sedaron para hacerle todos los estudios. Luego la familia de Santiago lo trasladó a un sanatorio céntrico, donde permanece en terapia intensiva.

“No tenemos idea”

En la entrevista con LA GACETA, Micheli no se aventuró a dar una teoría. “Sospechas no tenemos. No tenemos idea de qué pudo haber pasado. Ahora la Fiscalía de Atentados contra las Personas (a cargo de Pedro León Gallo) está trabajando y buscando pistas para elaborar una hipótesis”, sintetizó.

Por otro lado, precisó que por el momento no encontraron indicios de que se haya tratado de un violento asalto. “Robo creemos que no fue. En principio no faltaba nada de la casa. El living y la cocina estaban intactos. Cuando entré al cuarto estaba todo destruido. La cama estaba tirada a un lado, el respaldo de la cama estaba roto. Había vidrios en el piso por un vaso roto. Había tierra, porque tiraron una maceta que había. Todo destruido”, describió Micheli. Agregó que “las puertas no estaban rotas ni forzadas. Creo que el atacante sólo pudo haber salido por el balcón”.

Por otro lado, fuentes judiciales revelaron que hasta el momento tomaron testimonios de vecinos y amigos de la víctima y que la Policía recopiló videos de seguridad que podrían servir para identificar a quien lo agredió.

Algunos testigos indicaron que un perro no dejaba de ladrar y que por eso quisieron contactar a la víctima, pero al no obtener respuestas sospecharon que algo malo podía haber pasado.

Por redes sociales

“Estamos hablando con sus amigos, que lo vieron la madrugada del 25. Pedimos que nos ayuden a contactar a otras personas que hayan visto a Santiago en esos días. Hicimos una movida en las redes sociales para tratar de llegar a más gente”, contó Sergio. En ese sentido, el número de la familia que están difundiendo para recabar información es 3834940206.

Santiago es estudiante de Arquitectura y se desempeña trabajando free lance para algunos estudios. Sus colegas quedaron conmocionados con la noticia de la salvaje agresión.