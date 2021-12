San Martín y un regreso cargado de buenas energías

Sonrisas, alegría y muchas ganas de trabajar. El día 1 de la pretemporada “santa” fue sin pausas. Pablo De Muner recibió a los 29 jugadores citados, les dio la bienvenida y apretó el acelerador de entrada. Eso sí, antes de pasar a la cancha número 1 del “Natalio Mirkin”, los futbolistas fueron sometidos a los testeos de rutina de covid-19.

Ya en el terreno, los “profes” tomaron la posta y ordenaron una serie de trabajos físicos que se intercalaron con otros con pelota. No hubo caras largas ni de cansancio, tampoco nadie protestó haber tenido que volver al ruedo en medio de los festejos de fin de año. “Es un poco raro, pero ganar tiempo siempre suma. Entrenarse, agarrar rápido la idea que quiere el DT y prepararse para un año que será exigente es bueno”, plantó bandera Hernán Pellerano, quien vio con buenos ojos haber sido uno de los primeros equipos de la categoría en retomar los entrenamientos. “No te asegura nada pero siempre prepararse más que el rival te acerca al objetivo”.

Claro; con el fin de año a la vuelta de la esquina, el inicio de la pretemporada es una piedra en el zapato para aquel que desea pasarlo en familia. Pero cuando hay voluntad, todo se soluciona. “Hay que ir acomodándose. Algunos chicos trajeron a sus familiares y yo, por ejemplo, llegué hoy, me vuelvo el 31 a la mañana a Buenos Aires y regreso el 2 acá. Tuve la suerte de conseguir esos vuelos y lo puteé (sic) un poquito al cuerpo técnico”, rió con ganas el central, antes de ponerse serio. “Siempre que sea con ilusión y con ganas de progresar es bueno. A mí me gusta entrenarme”, aseguró.

Federico Jourdan fue el primer refuerzo que sumó el “Santo” en este mercado de pases y uno de los que más felicidad mostró por haber conocido a sus nuevos compañeros. “Cuando salió la chance no dudé ni un segundo. San Martín es un grande, un club muy lindo y por eso decidí casi de inmediato”, explicó el futbolista que en junio pasado se había quedado con las ganas de llegar a Bolívar y Pellegrini.

Jourdan tampoco protestó haber tenido que cortar antes sus vacaciones. “Estaba ansioso por comenzar a entrenarme. Es raro que las prácticas inicien en esta época del año pero tampoco cambia mucho, es sólo una semana. Además, ayuda para ir conociendo el club, a mis compañeros e ir familiarizándome con la idea que tiene el entrenador”, sentenció.

El reinicio de la actividad en el complejo de Cebil Redondo sólo generó buenas energías. “A mí me resulta hermoso esto. Me gusta volver a ver a mis compañeros a quienes siento casi como parte de mi familia. Y charlar con los nuevos, darle la bienvenida y hacerles saber que vienen a uno de los mejores clubes, no sólo de la Primera Nacional sino de Argentina”, remató Pellerano.

San Martín puso en marcha un nuevo sueño. El objetivo será conseguir lo que no se pudo en la última temporada; por eso decidieron ganar días de trabajo. “Al que madruga, Dios lo ayuda”, reza un viejo dicho y en La Ciudadela decidieron dar antes el primer paso.

Tarde de renovaciones

Ayer, antes del inicio de las prácticas, varios jugadores sellaron el nuevo acuerdo con el club. Hernán Pellerano, Hernán Lopes, Nicolás Sansotre, Tino Costa y Gustavo Abregú firmaron las extensiones de sus vínculos, que finalizaban el viernes. En tanto, a Lucas Diarte cuyo contrato expiraba en diciembre de 2022, la dirigencia decidió extenderle un año más. Ahora, el lateral será jugador “santo” hasta fines de 2023. En las próximas horas, podría firmar la renovación el delantero Lucas González.

Una semana sin descanso

El cuerpo técnico determinó que el plantel trabajará todos los días de esta semana por la mañana, en el complejo “Natalio Mirkin”. El viernes, el grupo quedará licenciado hasta el lunes 3 de enero, cuando retomarán los entrenamientos en ese mismo escenario. Mientras tanto, los dirigentes están tratando de cerrar el lugar en el que el grupo realizará la etapa más exigente de la pretemporada. Es casi un hecho, que será en Salta, entre la segunda y la tercera semana de enero.

Avanza en la recuperación

Gonzalo Gutiérrez, quien meses atrás sufrió la rotura de ligamentos de una de sus rodillas, está plena recuperación. El volante todavía tiene para un par de meses por lo que no podrá estar a disposición en el inicio del torneo.

Siguen las obras

La Ciudadela luce bien diferente. El ir y venir de obreros es incesante, porque la idea es terminar las remodelaciones antes del regreso del fútbol.