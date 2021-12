Llegó de Camerún, se probó en River y se radicó en Tucumán

Nació en Camerún, llegó a nuestro país para probarse como futbolista en River y desde hace casi una década está radicado en Tucumán. Claude Francois Ebouele sueña con abrirse camino como entrenador en el “Jardín de la República”.

“Vine a Argentina a una prueba que se realizó en River. Y hoy, 12 años después, estoy viviendo en Tucumán, donde ya tuve la oportunidad de estar al frente de las divisiones formativas de Atlético Concepción”, contó el camerunés nacido el 12 de febrero de 1989 en Yaounde. “Cuando tenía 20 años llegué con el sueño de poder jugar en River. Me desempeñaba como media punta o enganche. Estuve un año en el club de Núñez, pero no se dio”, recordó.

Fanático del “Millo”

Claude es un admirador del “Millonario” y lo demuestra en su página de Facebook, donde escribe en inglés, francés y español. “¡Gallardo the best!”, es algo que se puede leer, luego de que River goleó a Racing y se consagró campeón de la Liga Profesional.

CON EL DIPLOMA DE DT. Claude aparece junto a Néstor Rodríguez y “Cacho” Sosa, de la Asociación de Técnicos.

“Aprendí castellano hablando con la gente. Cuando llegué no sabía nada y tuve que hacer un gran esfuerzo. Todavía sigo aprendiendo cosas nuevas del idioma”, explicó el camerunés, que además del fútbol se dedica a vender ropa y los fines de semana trabaja en un bar. “Tengo un negocio on line de ropa deportiva. Por suerte me va bien”, expresó.

Claude realizó el curso de técnico en nuestra provincia y se ilusiona con poder dedicarse de lleno al fútbol. “Mi sueño es tener una estructura propia para sacar adelante a los chicos de la calle por intermedio del deporte. El fútbol es un muy buen instrumento para ayudar a los niños que tienen pocas oportunidades. Trato de aprender todos los días cosas nuevas y busco volcarlo a los chicos. Estoy tratando de conseguir alguna nueva oportunidad para demostrar mis capacidades como técnico y principalmente como ser humano”, señaló.

Formación

El camerunés creó la “Fundación Espoir” (en francés significa esperanza). “Está abierta para todos los que sueñan en grande. Ya tenemos el normal funcionamiento de personería jurídica y estamos en los últimos detalles para arrancar. El objetivo es buscar un ambiente propicio para que los chicos puedan mostrar su potencial y encontrar una salida a nivel nacional e internacional. La fundación también trabajará con diversas estructuras para brindar formaciones, charlas y servicios de todo tipo para el desarrollo profesional de la gente en general”, indicó.

EN EL “MILLONARIO”. El camerunés es fanático del club de Núñez, donde se probó como futbolista hace 12 años.

Claude se ilusiona en grande. Llegó con el objetivo de triunfar en River como futbolista, algo que no pudo concretar. Ahora su sueño es formar jugadores para que puedan mostrar su potencial a nivel nacional e internacional.