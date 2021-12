Estefanía Pasquini recordó su lucha por ser madre con Alberto Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini celebraron su primera Navidad junto a su hijo Emilio. Sin embargo, el camino para convertirse en padres no resultó fácil.

La nutricionista abrió su corazón y recordó en su cuenta de la red social Instagram cómo fue la lucha por ser padres. "Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado...", afirmó.

Y añadió: "el 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser... Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi flia diciéndome, ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso... No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera...".

Por último, Pasquini envió un mensaje de esperanza para quienes buscan ser padres. "Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese ´no vas a poder´", sostuvo.

"Deséalo tanto y búscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo", cerró.