Juariu pasó del llanto en la TV a divertirse en las redes sociales

“Estar en Masterchef Celebrity fue un sueño. Me voy más que agradecida porque me divertí, me reencontré con la cocina, y tuve la oportunidad de que me conozcan (y quieran) mucho más. Además, como siempre, pude contar aunque sea un poquito de mi querida Tucumán. Es hermoso trabajar en un programa tan exitoso, pero más hermoso es hacerlo con personas de la calidez, el talento y el profesionalismo de los que forman parte de la familia Masterchef Celebrity. Los quiero y todavía queda una revancha, así que voy a darlo todo, porque si de algo sé, es de revanchas”.

Este es el mensaje que publicó en sus redes sociales Vicky Braier, más conocida como Juariu, tras haber sido eliminada en la gala del domingo en Masterchef Celebrity III.

EL INCANSABLE INGENIO POPULAR. Estos son sólo dos entre decenas de memes con los que se prendió y se divirtió Juariu.

La influencer tucumana fue una de las revelaciones del certamen, por haber llegado a una instancia que jamás imaginó, al quedar entre los últimos 10 participantes.

Fatídicos ravioles

Unos fatídicos ravioles, que debían ser preparados en dos cocciones y con dos salsas diferentes, determinaron el veredicto negativo del jurado. Y perdió la pulseada nada menos que con la superestrella de los realities, Charlotte Caniggia, justo en la gala en que Juariu se había disfrazado de la mediática, con una peluca negra y unos anteojos enormes prestados por la propia Charlotte.

LEYENDA. dfasdf asdfasdas fasdf asdf asdfasdfasdfasdfasdfa

Al saberse eliminada la expanelista rompió en llanto al momento de la despedida: “mi meta era no irme primera. Cuando me llamaron no lo podía creer. Quería tanto estar acá que me duele irme, por eso me pongo así. Parezco una estúpida, estoy angustiada, pero muy contenta de haberlos conocido, era fan cuando los veía de mi casa. Compartir con mis compañeros, que los conocí y son hermosos. Y conocerte a vos (le dijo a Del Moro), me parecés un amor, muy contenedor. Muchas gracias por todo”. Casi en simultáneo a la eliminación, en las redes sociales Juariu se convirtió en trending topic y estallaron los memes, a los que la influencer se sumó de inmediato y, como la experta en redes que ya ha probado ser, se dispuso festejar los memes más divertidos replicándolos.

Lo cierto es que, pese a haber sido eliminada del reality de cocina, no hay dudas de que el año que termina le plantea un futuro promisorio a la periodista tucumana, que viene escalando posiciones en la pantalla chica porteña desde “Intrusos”, con Jorge Rial, y como panelista de “Bendita”, con Beto Casella.