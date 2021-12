Un fútbol solidario para divertirse en la cancha

Cuando llega esta parte del año, ya sin competencia oficial, los futbolistas aprovechan el tiempo libre para llevar a cabo acciones solidarias a modo de devolución del cariño que reciben en cada temporada. En los últimos años, el que tomó la posta fue Luis Miguel Rodríguez, quien se encargaba de organizar varios partidos en distintos estadios de la provincia con fines benéficos entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esta vez, quien tomó la pelota fue Franco Touceda. El modelo y actor tucumano radicado en México aprovechó sus vacaciones en Las Talitas para materializar una idea que llevaba hace varios años, pero que por un motivo u otro no podía concretarse. “Hace más de 10 años que trabajo con distintas fundaciones. Ahora que me hice un poco más conocido aproveché para ir más a fondo con este tema, me contacté con el ‘Pulga’ y con Miguel Martín y les encantó la idea. A partir de ahí fue todo más sencillo”, comentó Touceda a LG Deportiva.

La excusa será un partido de fútbol lleno de figuras, pero la motivación es otra: ayudar. Con ese fin, hoy a partir de las 18 las puertas del Monumental José Fierro se abrirán para recibir la solidaridad del pueblo tucumano, sin distinción de camisetas. “La entrada serán dos alimentos no perecederos. Queremos que venga mucha gente a ayudar, que sea una fiesta”, argumentó uno de los organizadores. “Pulga” Rodríguez, Tomás Cuello, Gonzalo Rodríguez, Lucas Diarte, Roberto Pereyra y Leandro Díaz serán algunas de las figuras del ámbito deportivo que dirán presente. En el equipo de las estrellas, además del Oficial Gordillo, también estarán los cantantes Walter Salinas, Maxi Espindola, Jhon C, Tyago Griffo, entre otros. También habrá lugar para el fútbol femenino, ya que el partido preliminar reeditará la final de la Liga Tucumana que se jugó hace unos días entre Atlético y San Martín.

“Queremos que las personas que vengan, disfruten de un gran espectáculo. Tenemos muchas sorpresas preparadas, queremos que las tribunas estén repletas”, señaló Touceda. Eso sí, entre las Leyendas y las Estrellas ya empezaron los mensajes cruzados y las apuestas. “Espero hacer un par de golcitos”, dijo en tono de súplica el Oficial Gordillo, a lo que el capitán de las Leyendas respondió sin titubeos: “lo voy a re cag… a patadas”, dijo “Pulga”. Está todo dado para que sea una fiesta del fútbol y sin importar quién termine ganando en el marcador, seguramente la solidaridad se llevará todos los aplausos.