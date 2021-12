Transporte público: “Si no hay una pronta solución, puede haber dificultades en marzo”

Los empresarios del transporte público de pasajeros de Tucumán pasaron de un virtual alivio a la preocupación, en pocos días. Sucede que en el Presupuesto de Nación para 2022 que rechazó la oposición en Diputados se había proyectado un incremento en los subsidios para transporte del interior de $27.000 millones a $47.000 millones, luego de planteos de gobernadores de numerosas provincias. Sin embargo, hasta que no haya un acuerdo político en el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional se verá obligado a ejecutar las previsiones de 2021, las cuales resultan insuficientes para el sector, según sostienen.

“Vamos a volver a los problemas si los ingresos se estancan y los gastos siguen aumentando; es probable que, si no hay una pronta solución respecto al Presupuesto 2022, pueda haber dificultades en el transporte a fines de febrero o marzo”, adelantó el contador Luis García, prosecretario de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

Pagos con mora

El también titular de la Línea 1 explicó que los desembolsos de la Nación vienen con mora y recién hace una semana envió los subsidios correspondientes a octubre y noviembre. Ahora aguardan el giro de los fondos de diciembre para poder hacer frente a los salarios que se abonarán en enero, con un incremento del 13%, y sumas no remunerativas por $27.000 ya acordadas con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por el crecimiento asistencial que se preveía para 2022.

“Con ese dinero podremos hacer frente al sueldo de diciembre y pasaremos tranquilos el mes de enero, pero ya dependemos de que Nación envíe los fondos en tiempo y forma para que pensemos en el sueldo de enero para los primeros días de febrero. Pero con montos acotados, correspondientes a valores de 2021, va a ser difícil; esperemos que salga el nuevo Presupuesto para poder estar tranquilos”, agregó el empresario.

Disparidades

García recordó que para este año que llega a su fin la Nación había previsto inicialmente $19.000 millones de subsidios para el transporte para todo el interior, pero en junio se autorizó un incrementó de $8.000 millones debido a la inflación y las recomposiciones salariales acordadas. “Sin el Presupuesto 2022 va a ser un panorama bastante complejo. La inflación sigue su curso y aumentan los precios de todos los rubros. Realmente va a ser durísimo”, manifestó a LA GACETA.

¿El empresariado estaría evaluando entonces elevar un pedido de modificación del precio del boleto? El prosecretario de Aetat dijo que no por el momento, pero que no se descarta verlo más adelante cuando se aclare el panorama respecto a los subsidios que finalmente contarán para el año entrante. “Ahora tendremos que esperar y aguantar en estos meses duros”, añadió.

Por último, García volvió a marcar algunas de las profundas asimetrías que existen de parte de la Nación a la hora de asistir a las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (el boleto vale entre $18 y $23, según la distancia) y a las del interior ($45 es el pasaje mínimo en Tucumán) a pesar de que los costos son los mismos. Indicó, por ejemplo, que el AMBA recibe unos $14.000 millones de subsidios al mes, que no pagan flete para los insumos y que tienen el gasoil subsidiado: pagan $30 el litro y aquí, $95. “Desde hace varios gobiernos se plantea que las diferencias son insostenibles e injustificables y no hay solución. Todo el mundo los reconoce y acepta, pero no lo arregla nadie”, remarcó.