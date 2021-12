Rally: “Para 2022, el gran objetivo es retener el título"

Adrián Coronel

LG DEPORTIVA

Como en cada final de año, los balances siempre saltan a la vista. En el deporte, los protagonistas intentan hilar fino para ver cuáles fueron las cosas positivas y negativas, con la misión de reforzar lo bueno y mejorar lo malo. Gerónimo Padilla siente que 2021 fue un gran año, uno de los mejores de su carrera. Finalmente logró consagrarse campeón del Rally Argentino de la clase RC2B, un campeonato que durante las últimas temporadas le había sido esquivo. De cara al nuevo año, “Gero” el ex rugbista que lleva su corazón pintado de verde y negro (jugó en Tucumán Rugby entre los cinco y los 18 años), intentará que su bólido pueda quedarse por siempre con el número “1”. Así, analizando un año de los más fructíferos y esperando que lo que venga se mucho mejor, Padilla tuvo un mano a mano con LG Deportiva en el que no esquivó ninguna pregunta.

1- ¿Fue una de tus mejores temporadas?

- El balance es muy bueno. Pudimos hacer podio en casi todas las carreras excepto, irónicamente, acá en Tucumán. Pero esos podios de las otras carreras, nos sirvieron mucho para obtener un título qué era lo que buscábamos desde hace un buen tiempo.

2- El primero en la máxima categoría de rally, ¿Qué significa?

- -Sí, así es; fue hermoso. En las temporadas 2017 y 2018 habíamos sido subcampeones. En esas oportunidades habíamos estado muy cerca; por suerte esta vez lo pudimos concretar.

3- ¿Cómo fue estar un año entero sin poder correr por la pandemia?

- Fue un año atípico 2020. Corrimos un campeonato corto que se desarrolló con fechas dobles en dos fines de semanas; fue muy loco, con una mezcla de sensaciones. Este año también hubo un parate, pero luego se desarrolló normalmente y se cumplieron todas las fechas que estaban programadas. El año pasado habíamos ganado una fecha, pero sabíamos que teníamos el auto y la velocidad como para pelear por el campeonato en este 2021.

4- ¿Cuáles son las expectativas para este 2022?

- Sin dudas, nuestro objetivo tiene que ser defender el título que logramos este año. Ese es un gran desafío para mí y para todo el equipo Baratero.

5- ¿Será mayor la presión que esta ocasión?

-- La presión siempre está, pero la clave es saber manejarla y tratar de usarla a favor. En mi caso, siento que eso me lleva a sacar lo mejor de mí .

6- ¿El polo y tu equipo no se negocian?

- Con el mismo equipo es seguro que seguiré. Estamos analizando una propuesta para subir a otro auto, un Skoda Fabia R5. Sin embargo no hay nada definido por el momento. De no darse, seguiríamos con el Polo que me dio esta primera gran alegría.

7- ¿En tucumán cuesta más encontrar apoyo para poder correr?

- Es muy difícil; sobre todo teniendo en cuenta situación actual que se dio por la pandemia. Todo se puso mucho más difícil. Por suerte cuento con un sponsor muy fiel que me sigue desde mis comienzos en el automovilismo y al cuál le estoy muy agradecido.

8- ¿Cuál es el circuito que más te gusta?

- Me gusta mucho correr por la montaña; puede ser Tucumán, Catamarca o el mismo Córdoba. Me gustan porque es en el lugar y la condición en el que mejor desempeño le saco al auto. Ahí me siento mucho más cómodo al manejar.

9- ¿Cómo se dio pasar de la pista al rally?

- Fue más por una casualidad. Alberto Caram me armaba a mí un Fórmula Renault y a Alfredo Falú un auto de rally. Me invitaron a hacer unas pruebas con el de rally, que era un Regatta 6 y luego se dio de que Falú lo dejaba para subirse a otro. Allí se dio la oportunidad de alquilarlo. Era muy fuerte el Zonal del NOA en esa época y las de pista iba en caída porque acá ya no teníamos circuito, por lo que debíamos ir a correr en Salta. Así que me subí al Regatta de Falú y nunca más dejé un auto de rally.

10- ¿Pista o rally?

- Me quedo con el rally porque estás mucho más tiempo arriba del auto. Todo el tiempo se presentan dificultades nuevas; pasas un especial a la mañana y, luego cuando volvés a pasar a la tarde ya está diferente el piso. Hay más desafíos; es otra la adrenalina.

11- ¿Cuáles son los deseos para el 2022?

- Espero poder seguir estando vigente al máximo nivel de competencia y poder seguir cumpliendo las metas que me fijé cuando inicié en esta carrera.

Datos personales

* Gerónimo Padilla tiene 38 años y es citricultor. Está casado con Lucila Domínguez y tiene tres hijos: Delfina, Lucía y Mateo.

* Su comida favorita es la Paella, es hincha de Tucumán Rugby y ama ir al club. “Tucumán es mi lugar en el mundo”, asegura.

* Su ídolo deportivo es Ayrton Senna y le hubiese gustado poder conocer a Jorge Padilla, su abuelo paterno.