Vidal rechazó la posibilidad de que Berni se sume a Juntos por el Cambio

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien deslizó la posibilidad de que Sergio Berni se sume a Juntos por el Cambio (JxC).

"Si alguien quiere participar de nuestra fuerza y comparte valores... hay cosas que mirar, como qué pasó con Nisman, pero son conversaciones que se pueden tener", sostuvo Bullrich días atrás.

Tras estás palabras, la ex gobernadora bonaerense salió al cruce y rechazó la posibilidad de que Berni se incorpore a las filas de la coalición opositora.

"Para mi Berni es hoy un funcionario de la provincia de Buenos Aires, y quien está en un lugar de ese nivel de responsabilidad tiene que estar convencido del gobierno al que pertenece. Sino es una falta de coherencia y es insostenible", afirmó Vidal durante una entrevista con Todo Noticias (TN).

Y agregó: "uno s o no es, y no puede estar en un lugar cuyas ideas no se comparten".

Vidal cargó además contra el gobierno de Axel Kicillof. "No se preocupa por la seguridad, dejó de pelear contra el narcotráfico en la provincia y las mafias enquistadas desde hace años, que era un avance de nuestro gobierno, y no tiene una política de seguridad clara que le dé tranquilidad a la gente. Si el ministro no piensa como el Gobierno, no debería estar ahí", cerró.