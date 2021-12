El secretario de Transporte cuestionó la conducta de los tucumanos al volante

El secretario de Transporte y Seguridad Vial de la provincia, Benjamín Nieva, cuestionó a los conductores tucumanos, al tener en cuenta el incremento de los secuestros de vehículos por alcoholemia y de las infracciones viales, sobre todo, de los jóvenes.

“Esto lo veíamos reflejado cada año cerca de las fiestas de fin de año, al principio del verano. Pero estamos viendo que ya no hay un mes determinado, sino que se registra todos los meses del año. Se vio, singularmente, a partir de la flexibilización de actividades en la pandemia”, expresó el funcionario en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

El titular de la cartera de transporte expresó que la cantidad de siniestros en las rutas demostró también la conducta de los tucumanos frente al volante.

Nieva ratificó el operativo controles en diferentes puntos de la provincia, como las villas turísticas, en la temporada de verano.

A la hora de describir el comportamiento de los tucumanos en las calles y rutas, apuntó “al problema de las motos”. “La vedette de esto es la cantidad de motociclistas sin documentación del rodado, sin cascos y la cantidad de personas arriba de una unidad. Ya no tiene sentido hacer un análisis estadístico, como lo hacen en otras provincias”, enfatizó. En la provincia se retienen más de 300 motos por mes. "Se incrementan los controles, pero no vemos el acompañamiento de este tipo de conductor. Sin ir más lejos, uno se para en la esquina de plaza Independencia y se ve que no respeta la senda peatonal y cruza los semáforos en rojo", añadió.