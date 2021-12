Concepción: el PJS dice que le garantiza la gobernabilidad a Molinuevo

El presidente del Concejo Deliberante de Concepción, Gabriel Jiménez (Partido por la Justicia Social), celebró la pluralidad que se logró en la mesa de conducción del cuerpo vecinal. Lo hizo luego que el lunes en sesión extraordinaria se eligiera vicepresidente segundo al jaldista Federico Fúnez, tras un acuerdo entre el intendente, Alejandro Molinuevo, y el gobernador, Osvaldo Jaldo. “Primó el diálogo para dar un ejemplo de pluralidad en la conducción del Concejo”, expresó. “Lo que se hizo aquí es la contracara de lo que sucedió en la capital, en donde Germán Alfaro no pudo imponer a ningún partidario entre las autoridades del cuerpo”, apuntó Jiménez.

Pese al acuerdo municipio-provincia, la bancada oficialista no ocultó su disgusto con la elección de Fúnez. A la sesión solo asistió el edil Luis Zelarayán. Dio quórum y votó al peronista en representación del resto. Remarcó que lo hacía para apoyar al pacto Molinuevo-Jaldo.

Jiménez evitó hacer comentario sobre la actitud de los cinco ediles de Junto por el Cambio (JxC) que no asistieron. “No creo que haya caído bien en la intendencia lo que hicieron”, observó. Jiménez. Aseguró que junto a su par Katherina Mazzuco le garantizarán la gobernabilidad a Molinuevo. “En mi caso desde el principio mantuve una actitud conciliadora. El día en que asumió Molinuevo apoyé el pedido de que se postergara la elección de la vice segunda ante la ausencia del edil Ramiro Beti. Éramos mayoría y la podría haber hecho valer. Y se hubiera impuesto a Fúnez esa misma jornada”, apuntó.

También repasó otros gestos del oficialismo: “les aprobamos las ejecuciones presupuestarias del Concejo y del Ejecutivo y también la actualización de la Ordenanza Fiscal Anual (OFA)”. “Somos de un interbloque que trata de mantener una postura coherente. Apoyamos lo que va en beneficio de la comunidad. No hacemos oposición por capricho. Simplemente nos oponemos a lo que va en contra del diálogo y el consenso”, remarcó Jiménez.

El presidente del Concejo admitió haber recibido advertencias sobre la intención que tendría la bancada del sanchismo de desplazarlo de su cargo. “Son cuestiones políticas que se pueden dar, pero que desbordan el límite de lo aceptable. Si no me tienen confianza, ante un eventual caso de tener que hacerme cargo de la intendencia, allá ellos. Pero tienen que respetar lo establecido. No pueden borrar con los codos lo que firmaron con las manos”, advirtió.

Es que la versión sobre la operación del oficialismo para hacer caer la actual mesa de conducción se robusteció ayer.