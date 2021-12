A 20 años de la renuncia de De la Rúa: “Nuestra misión era resguardar la seguridad del Presidente”

El brigadier Juan Carlos Zarza estuvo a cargo de transportar al ex presidente Fernando de La Rúa el 20 de diciembre de 2001 de un helipuerto que no se usaba frecuentemente y que requiere de cierta pericia como piloto, el techo de la Casa Rosada. Después de 20 años del día que trasladó al Presidente a su exilio, eligió hablar “porque es tiempo de dejar hablar a la fuente”. Apasionado de la historia, pidió permiso a la Fuerza Aérea para contar su versión de los hechos para un documental del canal TN y, posteriormente para algunas notas periodísticas como en Infobae y LA GACETA. “Después nos quedamos con el relato de alguien que no lo vivió. Yo nunca había hablado pero creo que es importante para las generaciones futuras contar lo que sucedió ese día tan especial”, dijo.

La carrera de Zarza comenzó desde muy joven hasta su retiro en 2014 como brigadier. “Participé de la Guerra de Malvinas pero era muy joven y mi función era, con un helicóptero, la búsqueda y rescate del Escuadrón Pucará. No crucé a Malvinas. Los héroes son lo que partieron y los que están”, recordó en diálogo con LA GACETA.

Después de sus inicios y de especializarse en vuelos de helicópteros, fue el encargado de trasladar a Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de La Rúa y Adolfo Rodríguez Saá, a este último en uno de sus viajes como presidente durante los 13 días que duró su mandato. “Las cosas cambiaron con Menem que requirió un turno permanente de 24 horas. Nosotros estábamos cumpliendo un turno en Olivos, sin dejar de lado nuestra propia actividad dentro de la fuerza en algunos comandos”, recuerda.

Ese día, el 20 de diciembre de 2001, el país estallaba en marchas, agresiones entre la policía y los autoconvocados en Plaza de Mayo, al frente de Casa Rosada, que protestaban luego de las medidas económicas impuestas a inicios de diciembre. La situación política y social era compleja y requería medidas inusuales.

La última vez que se había utilizado el helipuerto del techo de la Rosada, había sido en 1987 cuando Alfonsín debía ser trasladado desde el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea hacia Campo de Mayo el 19 de abril, luego de los acontecimientos de Semana Santa, protagonizados por los carapintadas liderados por el teniente coronel Aldo Rico.

El 20 de diciembre habían comenzado su turno a las 8 de la mañana. “No teníamos acceso a ningún televisor por lo que no sabíamos bien qué estaba pasando. Trasladamos al ex presidente De La Rúa sin saber que acababa de renunciar”, aseguró. “No teníamos otra información excepto que había que buscar al Presidente de Casa Rosada desde un aeropuerto crítico que es que el está en el techo, que no se usa mucho porque está limitado por el peso del aeronave y la cantidad de personas, detalles que hacen a la seguridad de operación”, recordó.

Zarza es respetuoso en compartir sus recuerdos y selecciona las palabras con cuidado para hablar sobre la situación política que derivó en la renuncia de De La Rúa. La imagen del helicóptero trasladando al Presidente que acababa de renunciar en medio e un estallido social quedó en la retina de los argentinos. Zarza fue protagonista de esa escena que capturaron y reprodujeron los medios de televisión y fotógrafos. “Nosotros trabajamos por misiones y eso era lo más importante y fue lo que se hizo. Nuestra misión era siempre resguardar la seguridad del presidente en todo momento. Algunos lo entendían y otros no, pero nosotros debíamos cumplir esa misión. De trasladar al presidente especialmente si estaba en situación de riesgo y llevarlo a un lugar seguro. No evaluábamos el ánimo de los políticos ni de la política. Privilegiamos el profesionalismo en todo momento”.

Al atardecer, a las 19.20, Zarza y Claudio Zanlongo, su compañero, recibieron el llamado de confirmación de la misión y en ese momento, aseguró, no tenía dudas de que debía trasladar al presidente porque le indicaron que debía ingresar con el helicóptero por el techo, un lugar que solo se había usado con Alfonsín en una emergencia. Llegaron a los tres o cuatro minutos. “Se veía gente, se veían vallas, se veían movimientos en distintos lugares, humos dispersos, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que había gran cantidad de gente uniformada con armas largas en los techos”, recordó en el documental de TN. “Nos comunicaron que íbamos a hacer la extracción del Presidente. Y nos indicaron que teníamos que tener la autonomía de vuelo suficiente para tres destinos alternativos: Uruguay, Campo de Mayo o el regreso a Olivos”, contó.

El ex presidente llegó a Olivos donde lo esperaban unas 15 o 20 personas. Su familia estaba ahí y lo abrazaron al bajar. Zarza desconocía hasta ese momento que De La Rúa acababa de renunciar a su cargo y Argentina ingresaba a un período profundo de crisis.

El próximo proyecto de Zarza será un libro en donde relate la batalla área de la guerra por las islas Malvinas, el relato de la Fuerza Aérea Argentina. “Quizás salga el año que viene el libro”, contó a LA GACETA. .