Tafí del Valle: Vuelven a construir en El Pelao, pese a estar prohibido

En el cerro El Pelao (Ampuqcatao, por su nombre real), del Valle de Tafí, hace años se presentan irregularidades en las construcciones edilicias que se llevan a cabo en el lugar. Tanto es así que a principios de 2020 se sancionó la ley 9.224 en la Legislatura, que consiste en declarar la “emergencia ambiental, ecológica, y zona de protección arqueológica al denominado Cerro El Pelao”, de la jurisdicción de la comuna de El Mollar, departamento Tafí del Valle. Desde entonces, sin embargo, la norma pareciera nunca haber sido respetada. Ahora, nuevas máquinas avanzan en el cerro, extrayendo su suelo y dejando todo listo para llevar a cabo nuevas obras.

“Esta semana y la anterior había una máquina importante, de gran tamaño, trazando un camino de 500 metros en una zona donde deberían estar prohibidas estas obras. Me llamó la atención verla trabajar porque no sé si se levantó la ley”, dijo Osvaldo Merlini, vecino que trabaja hace 40 años en Tafí del Valle. “El tiempo de duración de la ley estaba acotado a un análisis en donde la Provincia debería haber puesto los técnicos correspondientes para hacer un estudio en serio de El Pelao”, agregó, en una entrevista telefónica con LA GACETA.

También aclaró que la comunidad indígena de Tafí participó en los reclamos que se hicieron por el mal uso del cerro debido a que es un lugar que ellos consideran de culto por sus antepasados, según señaló Merlini a este diario. “Ellos (los indígenas) salvaguardaron la parte superior del cerro por el culto a sus antepasados. Y lo que se está haciendo acá es un desastre urbanístico y geológico. El Estado debería intervenir para evitar estas cosas”.

Marcelo Lizárraga, subsecretario de Protección Ambiental de la Provincia, aseguró que en su equipo tomaron conocimiento de la situación e hicieron las denuncias correspondientes, tanto en la comuna de El Mollar (que responde jurisdiccionalmente por el lugar) y en el municipio de Tafí del Valle.

“Estamos preocupados por el tema. Una empresa del medio empezó a construir basándose en una supuesta autorización inexistente, porque de Medioambiente no tiene nada, ni gestionó certificado ambiental alguno. Y si hubiese gestionado tampoco se lo hubiéramos otorgado en virtud de la ley, porque esa ley marca, entre otras cosas, un curso de acción para que se realice un análisis que todavía no se ha aplicado porque no está definida todavía la autoridad de aplicación de la ley”, explicó el funcionario público.

A su vez, dijo que aún no tienen conocimiento de cuál es la empresa privada que está haciendo el movimiento de suelo. “En ese marco, una vez que sepamos quién es, vamos a cursarle una carta a documento para que se abstenga de realizar cualquier tipo de movimiento. Después vamos a notificarlo a través de un sumario de que está infringiendo la ley 9.224”, precisó. Y aclaró que ante la falta de una autoridad de aplicación clara, serán ellos quienes tomarán esa potestad, al menos hasta que se aclare algo distinto.

Esta situación representa un peligro para los residentes del lugar que se ven amenazados por posibles derrumbes o problemas geológicos que surjan a partir de las construcciones.

“Hasta que no hagamos un estudio serio es muy riesgoso. El principio precautorio nos hace presuponer que las características particulares de la zona le otorgan peligrosidad desde el punto de vista geológico y ambiental. Hasta que no tengamos evidencia de que es seguro, uno no necesita tener certeza científica de que tal cosa va a ocurrir para tomar medidas, porque así se evita un mal mayor”, indicó Lizárraga.

Problema de jurisdicción

El Pelao se encuentra dentro de los límites jurisdiccionales de la comuna de El Mollar, pese a estar a metros del centro del municipio de Tafí del Valle. Es por esto que los controles en la zona requieren demasiados esfuerzos para una comuna que cuenta con escasos recursos.

Jorge Cruz, delegado comunal de El Mollar, admite la existencia de esta problemática. Hace un mes declaró al respecto, en una nota de LA GACETA, que se está ocupando del tema: “nuestra jurisdicción es mayor que la de Tafí del Valle. Y aunque tenemos un área de Catastro, carecemos de una estructura jurídica y de personal que nos permita desplegar un control eficaz de obras en todo el territorio”.

“Controlamos, pero nos está haciendo falta más gente y un Tribunal de Faltas que ejecute el cobro de las multas”, agregó. Además, el funcionario anunció que la comuna ya trabaja en un Código de Planeamiento Urbano, y utilizarían el que rige en Tafí del Valle como guía.

“Queremos estar en armonía con las normas de ese municipio. Con la Secretaría de Comunas se está en procura de establecer una forma de cobrar las multas a infractores”, dijo el delegado comunal.

Cambio de jurisdicción: propuesta en la Legislatura

La situación en el cerro El Pelao es difícil de contener, más para una comuna de bajos recursos como El Mollar. En este sentido, Jorge Yapura Astorga, legislador y ex intendente de Tafí del Valle, presentó un proyecto para anexar las tierras donde está el cerro con el objetivo de que sea la administración municipal de Tafí la encargada de realizar los controles en el lugar. Jorge Cruz, delegado comunal de El Mollar, se opone al proyecto del legislador, con la idea de mejorar la categoría de la comuna para que se convierta en municipio.