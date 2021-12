Presupuesto: por el rechazo se perderían $ 180.000 millones coparticipables

Aún repercute con fuerza el rechazo del sector opositor de la Cámara de Diputados al proyecto de Presupuesto 2022 y, mientras desde el Gobierno descalifican la actitud de Juntos por el Cambio a la par, el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya preparan la instrumentación para la prórroga del Presupuesto 20221.

En tanto, legisladores opositores buscarán debatir hoy en una sesión especial una modificación del artículo que establece el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado. La sesión convocada para las 14 fue solicitada el viernes pasado por los diputados de JxC.

Se trata de una suba del mínimo no imponible de $ 2 millones a $ 6 millones. El planteo fue impulsado la semana pasada por JxC en el marco de la sesión que debatió y rechazó el Presupuesto 2022.

Esta iniciativa, apuntaron desde la Casa Rosada, fue una de las excusas para rechazar el Presupuesto, como también que querían evitar un aumento de impuestos que no se establecía en ningún artículo del proyecto. “El proyecto preveía la prórroga de impuestos nacionales y asignaciones específicas”, explicaron.

Por su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, coincidió con otros funcionarios, sobre “las consecuencias” que implicará para las provincias la decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022.

“Es mi obligación informar a los gobernadores y gobernadoras sobre las consecuencias en el cálculo de recursos para las provincias”, por el rechazo a “la ley de leyes”, publicó Massa en su cuenta de Twitter.

Agregó que a partir de la reconducción del Presupuesto 2021, que por DNU deberá llevar adelante el PEN, el Presidente tendrá que convocar a cada gobernador para rehacer el cálculo de recursos de los convenios de inversión pública que puedan llevar adelante cada provincia. Y reiteró que el rechazo al Presupuesto llevará a muchas provincias y municipios a readecuar los recursos que por coparticipación reciben cada mes.

Contrapunto

Massa contestó a los opositores que salieron en las últimas horas a hablar de “amenaza” o “represalia” del Gobierno por el revés legislativo del oficialismo: “tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto; no es por gusto lo que digo, informar es parte de mi responsabilidad institucional”.

Reiteró que en principio, se prevé que por la reducción de fondos coparticipables se perderían en total más de $ 180.000 millones, monto que incluye una baja en la recaudación por Bienes Personales de $ 76.312 millones y del Impuesto a las Ganancias por $ 104.254 millones a nivel nacional.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a los mandatarios y dirigentes opositores que rechazaron los dichos de Massa, sobre las consecuencias que implicaría en sus finanzas el rechazo al Presupuesto 2022.

“Cuando vemos ahora que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, aseguró Larreta.

Y, en el marco de un anuncio en materia de educación, agregó: “el Gobierno puede esperar una opción que le dice basta cuando manda un presupuesto con una inflación muy menor a la que se proyecta; nosotros vamos a acompañar un presupuesto de verdad y le vamos a decir basta cuando aumenten impuestos. Lo último que el país necesita es seguir con amenazas, con agravios como hizo el presidente del bloque (Máximo Kirchner)”.

Acusación contra la oposición

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, arremetió tras el rechazo del Presupuesto en el Congreso. Dijo que como consecuencia de la caída de la ley, el Gobierno no podrá realizar obras en las provincias. “El antiperonismo prefiere el daño a la construcción”. “Hace algunos años tocaban la puerta de los cuarteles, hoy se presentan a elecciones, en algunas ganan, en otras no, eso es un avance”, remarcó.