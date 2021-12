Cobos: "si Alberto no rectifica el rumbo, no veo la mínima posibilidad de reelección"

El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, se refirió este domingo a las declaraciones de Alberto Fernández, quien sostuvo que, "si están dadas las condiciones", se presentará a una reelección en 2023; y consideró que el presidente deberá "rectificar" para tener la posibilidad de un segundo mandato.

"Tiene derecho a postularse, tiene dos años por delante y que para que tenga una mina posibilidad debería rectificar el rumbo. Si sigue así, no veo que la mínima posibilidad", afirmó Cobos en diálogo con Radio Mitre.

El ex vicepresidente se refirió además la decisión de la oposición de rechazar el proyecto de Presupuesto nacional 2022 y consideró que no se "adecuaba a la realidad". "Le pedimos -al Gobierno- modificaciones, que se tomarán un tiempo y no tuvimos aceptación de esa propuesta. Estábamos predispuestos al pase a comisión, el clima de tensión era complicado y actuaron las pasiones más que la razón", sostuvo.

"Le habíamos sugerido que el propio Poder Ejecutivo que lo pasen a febrero o marzo, siguiendo lo que hizo el propio presidente Fernández cuando asumió", indicó.

Al ser consultado sobre los dichos del Gobierno que enfatiza en una merma en el ingreso de fondos para las provincias, ante esta votación del Congreso Nacional, dijo: "se subestiman los recursos para luego, vía la discrecionalidad de los súper poderes, todas las partidas que resultan excedentes se pueden distribuir discrecionalmente".

"Son chicanas porque si el Poder Ejecutivo y el oficialismo está convencido que esto estuvo mal y que hubo irresponsabilidad de la oposición, tienen que escuchar lo que se les dijo y lo tratamos en marzo. Si hay voluntad, lo soluciona el propio presidente. No le pueden descargar eso a lao posición, porque eso tienen la forma de corregir. Me suena más a presión o defensa de algo que se lo advertimos. No lo quisieron escuchar", completó Cobos.