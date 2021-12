Plaza Independencia: Romina Barros reúne el canto de “La voz argentina”

La figura de Romina Barros estaba acotada al circuito de peñas y festivales folclóricos, donde ya era reconocida desde hace una década. Pero con su paso por el programa de Telefe, “La voz argentina”, su carrera logró una proyección inesperada, y son muchos más quienes disfrutan de sus zambas y chacareras tucumanas.

Esta noche pasará de la pantalla al vivo y directo: a las 20 encabezará el festival “Las voces - El reencuentro”, en el cual volverá a juntar a los participantes del reality conducido por Marley. La lista de convocados excede las fronteras provinciales y de estilos y géneros musicales. De Tucumán, aparte de Barros, estarán Agustina Vita y Hernán Lemos (los otros representantes locales en el programa que se emitió para todo el país); y también actuarán Celena Roldán, de Santiago del Estero, y los cordobeses Axel y Denis. Un capítulo aparte para el dúo Los Moya, ya que si bien son de Berazategui (provincia de Buenos Aires), su origen familiar está en Tucumán por parte de su abuelo (ver “Los Moya...”). Como invitado especial participará del espectáculo Facundo Martinini.

La cita es en la plaza Independencia, con entrada libre y gratuita, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En caso de mal tiempo, el evento se traslada al teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), desde el mismo horario y también sin costo.

- ¿Cuál es el objetivo de este festival?

- En “Las voces - el reencuentro” vamos a mostrar la unión propiamente dicha de los artistas que estuvimos en el programa, no solo los tucumanos sino también a nivel país. En este contexto pandémico, nos juntamos otra vez para brindar un show gratuito y acercarle alegría a los tucumanos.

Creemos que de esta manera, les brindamos además la oportunidad de conocer a algunos de los participantes de “La voz argentina 2021”, para estar mano a mano con quienes miraban por televisión.

- ¿Cada uno va a hacer su propio repertorio?

- Si, serán intervenciones individuales. Por ejemplo, en el show voy a presentarme con mi repertorio folclórico, con el cual procuro defender nuestras raíces y revalorizar a nuestros autores y compositores. Cada uno elegirá qué cantar.

- ¿Cómo evaluás su paso por la pantalla?

- Esta experiencia definitivamente implicó un punto de inflexión en mi carrera, un antes y un después, tanto en lo musical como en lo profesional, y esa presencia en Telefe influye en la responsabilidad con la que hoy me desempeño como artista. Realmente, siento que al aparecer en esa pantalla nacional pude llegar a muchos hogares de diferentes provincias, cosa que es muy difícil lograr. Llevo muchos años recorriendo caminos y este reality logró que mi música se escuche mucho más.

- ¿Hubo camaradería o rivalidad entre los competidores?

- En general hubo más camaradería que competencia en quienes participamos, especialmente entre los tucumanos quienes nos apoyamos muchísimo entre nosotros y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo.

- ¿Relegaste su faceta de compositora?

- Soy una cantautora que le canta al amor, al desamor, al paisaje y a las cosas que me gustan. Hoy estoy en una pausa como compositora, pero estudiando música para poder lograr mejorar la calidad de mis composiciones. Me identifico con el folclore de proyección, pero mis referentes fueron cambiando a lo largo de mi carrera. Hoy, entre tantos que tengo, se encuentran Mercedes Sosa y Tamara Castro, que son las artistas que más me apasionan y me inspiran a luchar por mis sueños.

- ¿Cuál es tu meta?

- Tenemos metas y anhelos ambiciosos, los cuales vamos logrando paso a paso. Queremos ser escuchados a nivel país y estamos trabajando arduamente para alcanzarlo.

