Guido Süller fue operado de urgencia

Guido Suller acudió al Hospital Austral por una afección en los ojos, de la que viene sufriendo hace varios años. Los médicos decidieron realizarle una cirugía y el mediático habló desde la clínica: “Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto”, sostuvo.

“Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, confesó.

“Hasta que un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así. Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”, sostuvo.

“Es una operación muy compleja de los ojos, primero me hicieron uno y después me van a tener que hacer el otro. Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me mandan mensajes, porque son como una familia, a mis pocos amigos que están siempre en estos momentos más difíciles; y voy a salir adelante, se los prometo”, cerró.

En sus redes, pidió ayuda: “Necesito de ustedes amigos, sólo que me tiren buena energía, los quiero”.