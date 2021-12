La emoción de Leonardo Ponzio en su despedida: "Fui un privilegiado"

Leonardo Ponzio, volante de River Plate, cerró esta noche su carrera como futbolista profesional con un nuevo título tras golear por 4 a 0 a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero.

"Todavía no caigo y lo único que quiero es seguir en esta casa", dijo.

En el encuentro de hoy Ponzio ingresó en el complemento, se puso la cinta de capitán y tras la victoria sobre Colón encabezó los festejos: recibió la medalla y el Trofeo de Campeones, empezó a "quebrarse" con un video con imágenes de su carrera que se exhibió en la pantalla gigante del estadio Único Madre de Ciudades y luego les habló a los hinchas, muchos de ellos con su camiseta 23.

"Todavía no caí, la verdad es que todavía no caí. Mañana va a ser difícil pero hoy no caí. Gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico, gracias a todos. No quiero ser el centro de atención, gracias, gracias, gracias", expresó y añadió: "llegué de otro lado y me adoptaron de la mejor manera. Me dediqué al máximo y ojalá pueda seguir en esta casa".

El futbolista contó que "hace mucho tiempo" viene mirando hacia atrás y pensando "la decisión" de dejar de jugar al fútbol.

"Tampoco caigo de todo lo que hice con esta camiseta. Fui un privilegiado y por eso digo que ojalá pueda seguir en esta casa desde algún lado. Tengo mucha curiosidad, tengo muchas expectativas en las cosas que puedo hacer desde otro lado", cerró.