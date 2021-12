Investigan cuál era el destino de los autos robados en barrio Norte

Los investigadores siguen las pistas que dejó en el camino la banda que robó tres vehículos de un estacionamiento de barrio Norte. Si bien la pesquisa es muy prematura por el momento, en las últimas horas se investigó sobre una hipótesis que vincularía a miembros de un clan conocido de la zona en el hurto de los vehículos.

En la noche del jueves un grupo de al menos tres delincuentes ingresó en una guardería de Monteagudo al 600 y se llevó dos autos y una camioneta que pertenecían a clientes que pagaban mensualmente la cochera. Los ladrones habrían realizado inteligencia previa para saber que en el lugar no quedaba ningún cuidador de noche y que los clientes debían dejar las llaves en la garita por si otro conductor necesitaba mover los autos.

El hurto, que ocurrió alrededor de las 22, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la guardería que captaron a tres jóvenes de gorra, los cuales salieron del lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, de un auto Chevrolet Sonic y de un Volkswagen Suran. Los testigos de la concurrida cuadra no notaron nada extraño porque los autores del robo actuaron con total naturalidad al irse del lugar.

Todas las víctimas se presentaron en la seccional 1ª para radicar la denuncia. Allí, Jorge Costilla explicó que la camioneta que le habían robado pertenecía a la empresa para la que trabaja, y que el rodado estaba equipado con un GPS. La división Sustracción Automotores de la Policía, al mando del comisario Roberto Adrián Hisa, tomó intervención en el caso y rápidamente se puso en marcha para llegar hasta el lugar que indicaba el geolocalizador.

“Encontramos los tres vehículos, aparentemente intactos dentro de un galpón abandonado de calle Yamandú Rodríguez, en el barrio La Costanera. En el lugar no había más nada que los tres rodados”, le dijo el comisario Hisa a LA GACETA.

La fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, investiga el caso. En las últimas horas los investigadores recibieron el rumor de que el predio donde se encontraban los autos podría pertenecer a un miembro del grupo sospechoso, una organización investigada por la Justicia Federal por la venta de droga en La Costanera, en Villa 9 de Julio y en otros barrios de la capital.

Esa teoría no pudo ser confirmada por el momento por los vecinos, que guardaron un frío silencio ante las autoridades. “Es normal que pasen esas cosas en lugares donde hay organizaciones poderosas. La gente tiene miedo de hablar con la Policía y es entendible. Vamos a seguir la investigación con el análisis de las cámaras que se han conseguido en esa zona”, indicó una alta fuente judicial.

Desconocimiento

“Esas son averiguaciones que hace la Policía, que por supuesto debe hacerlas, pero no sé qué pruebas tendrán para sostener esas suposiciones”, indicó en una breve entrevista con LA GACETA el abogado Ricardo Fanlo, quien representa a la familia Toro en otras causas.

El profesional no estaba al tanto de ninguna sospecha. “No tengo ningún conocimiento de esa versión. La familia no me ha informado nada sobre algo así, tampoco se me ha informado de un allanamiento ni nada. Estoy al tanto de que se recuperaron los vehículos por las noticias, pero desconozco donde”, concluyó Fanlo.