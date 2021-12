Dieta Portfolio: en qué consiste este plan que busca reducir el colesterol

El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Llevar una alimentación sana, realizar deporte y, en el caso que sea necesario, la medicación son elementos claves para mantener los niveles estables.

Existen distintas dietas que buscan guiar a las personas que lo padecen. Una de ellas es la dieta "Portfolio" diseñada en 2003 por David Jenkins, investigador y profesor de nutrición de la Universidad de Toronto, junto a un equipo de especialistas, con el objetivo de reducir el colesterol.

A diferencia de otros planes, que son restrictivos, está pone énfasis en los alimentos que pueden ser incorporados al plan alimentario. LA GACETA consultó con nutricionistas para conocer los beneficios y contras de este plan.

"Es una dieta vegetal que busca reducir el colesterol y el LDL, es decir, el colesterol malo que es un factor que se asocia al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como Infarto Agudo de Miocardio (IAM), Accidente cerebro-vascular (ACV) y aneurismas", explica la nutricionista Carolina Guido.

La especialista advierte que la dieta no es una alternativa a los medicamentos en algunas personas que tienen el colesterol muy alto o un problema genético.

La dieta pone énfasis en cuatro alimentos: fitoesteroles, soja, fibra soluble y frutas secas que deben consumirse diariamente teniendo en cuenta la cantidad. Guido detalló cuáles son las ventajas de ellos:

- Fitoesteroles: son esteroles vegetales cuya función es disminuir la absorción intestinal de colesterol total y LDL colesterol. Se encuentran en las semillas de oleaginosas como la canola, girasol, soja, entre otros; cereales como el trigo, avena, centeno, pseudocereales como la quínoa, alforfón, amaranto y en menor cantidad en frutas y verduras.

- Soja: es utilizada en reemplazo de la proteína animal -todo tipo de carnes rojas y blancas, huevos- por su bajo contenido en grasas totales, saturadas y nulo contenido en colesterol por ser un alimento vegetal.

- Fibra soluble: está presente en vegetales, frutas, legumbres, cereales como la avena, cebada, psyllium retiene agua y lentifica los procesos de digestión y absorción de nutrientes.

- Frutos secos: son utilizadas debido a que ayudan a disminuir el colesterol por sus propiedades antioxidantes y son fuente de fibra y grasas poliinsaturadas, grasas buenas.

¿Son recomendables este tipo de dietas?

La nutricionista Martha Filomeno señala que más allá de este tipo de dietas es fundamental la integración de los diferentes grupos de alimentos en un plan dietario. "No considero que sean beneficiosas. Los planes deben ser equilibrados y variados. No se deben excluir determinados tipos de alimentos", opina.

"Por ejemplo, la dieta excluye la proteína animal que son de alto valor biológico, vitamina B12, hierro, que son indispensables para nuestra alimentación", opina.

En tanto, Guido considera que si bien que la dieta porfolio incluye alimentos beneficiosos para el descenso del colesterol, comprobados científicamente, el tratamiento de la hipercolesterolemia abarca un plan alimentario adecuado a la persona, consecuencia de una entrevista nutricional completa y exhaustiva.

"Se debe analizar los diferentes aspectos del individuo, y cambios en el estilo de vida (mantenerse activo, no fumar, no consumir alcohol o disminuir su consumo, control del estrés, peso adecuado) uso o no de medicación", cerró.

Producción periodística de Nicolás Córdoba