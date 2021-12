Gerónimo Vargas Aignasse: "Que se opongan al presupuesto es insólito"

Tras una larga sesión, cargada de internas y cruces, por el Presupuesto 2022 que presentó el Gobierno nacional, finalmente la mayoría rechazó el proyecto. Ante esta fuerte derrota del oficialismo en el Congreso nacional, el legislador tucumano Gerónimo Vargas Aignasse consideró “insólita” la postura de la oposición.

“Resulta insólito que aquellos que son oposición no respeten la voluntad popular del pueblo, que eligió a un presidente para gobernar, y que no respeten en general ese plan de gobierno que expresa ese presupuesto”, opinó Vargas Aignasse en LGPlay.

“En el marco del debate por el presupuesto hay una aprobación en general y después en particular. Puedo entender y aceptar algunas cuestiones en particular que la oposición no esté de acuerdo, es parte de su rol. Ahora, no dar quórum y no apoyar en general, realmente es ir en contra de la voluntad popular”, continuó.

Según el legislador, esta postura “revela cuál es la intención de la opción en la Argentina, no es como dijeron en campaña que querían acompañar; hoy ya están pensando en el 2023, peleados entre ellos”.

“Estamos hablando de una coalición que ya está pensando en el ’23 y empezaron pelearse entre ellos. En ese marco ninguno quiere tener una posición de negociación, de acuerdo”, analizó Vargas Aignasse.

Por otra parte consideró clave la aprobación de este proyecto, frente a las negociaciones que la Argentina lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el crédito de 44.000 millones de dólares que el organismo otorgó al Gobierno de Mauricio Macri.

“Hay que conciliar una forma de pago y, en ese marco de la negociación, el tema del presupuesto es clave. El Fondo no va a acordar una nueva forma de pago con la Argentina si nosotros no tenemos un presupuesto. Entonces, cómo puede ser que la oposición se oponga a eso, si son ellos los responsables de esa deuda”, remarcó el legislador.