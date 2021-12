Se le quedó la moto cerca de las vías y la persona que podía ayudarlo lo asaltó

La Justicia decidió darle otra oportunidad. Los atenuantes le jugaron a favor y así Fernando Rubén Moreno (20 años) podrá cumplir su condena de tres años en libertad siempre y cuando se atenga con las reglas de conducta que se le impuso tras el juicio abreviado.

El hecho por el que llegaba acusado era un asalto a mano armada. El 22 de agosto un joven salió en su moto luego de visitar a sus tíos en el barrio Aguas Corrientes. A los pocos metros el vehículo se averió, en calle Ingeniero Suárez 2.600. La víctima intentaba reparar la moto cuando vio que un joven se le acercaba. El motociclista creyó que se trataba de un vecino de sus familiares que venía con la intención de ayudarlo a arreglar la avería. Pero se equivocó.

Moreno reconoció haber sido esa persona que se le acercó al motociclista, lo encañonó con un revólver por la espalda, le pegó una patada y lo amenazó con disparar si no cooperaba. Finalmente le robó su celular para luego salir corriendo a esconderse entre las vías del tren que linda con diagonal Alejandro Heredia.

La auxiliar María José Agüero, de la unidad fiscal de Robos y Hurtos a cargo de Pedro Gallo, explicó que los vecinos reconocieron al agresor como una persona que vivía en esa misma cuadra.

Las primas de la víctima denunciaron el caso en la seccional 14ª. Según se dijo en audiencia, el acusado fue luego a casa de las mujeres a exigir -a fuerza de amenazas- que le retiraran la denuncia en su contra. Algo que no consiguió. Pero sí logró -mediante súplicas y buen comportamiento- una condena leve a través un juicio abreviado.

Otra oportunidad

Antes de que empezara la audiencia, el juez Rafael Macoritto, que debía resolver esta cuestión, les explicó al acusado y a los presentes que en estos casos el acusado debía reconocer los hechos imputados y que su función sería la de aceptar o rechazar la condena que las partes hayan acordado, sin tener (el juez) la posibilidad de imponerle una pena mayor.

La representante del Ministerio Público y la defensora oficial Delfina Romano explicaron que se había logrado un acuerdo por el cual sugerían una condena condicional de 3 años para Moreno por el delito de robo agravado. Señalaron que no tenía antecedentes y que para gozar de la libertad deberá abstenerse de volver a portar un arma, de beber en exceso o consumir drogas. Además tiene prohibido acercarse al domicilio de la víctima y de sus tíos. “Usted tiene esta oportunidad que es única, ante otro hecho delictivo no existirá esta salida, pero además recuerde que la condena es condicional porque está sujeta a las condiciones que usted debe cumplir para no volver a ser detenido. Ante cualquier desobediencia usted irá al penal a cumplir los tres años de pena”, le advirtió Macoritto antes de dar lugar al acuerdo entre fiscalía y defensa.